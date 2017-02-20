Строительство трамвайной линии в район Сканстес может начаться в 2018 году

Ilustratīvs attēls
 

Ilustratīvs attēls. Фото: Jānis Škapars/TVNET

Муниципальное транспортное предприятие «Ригас сатиксме» подало в Центральное агентство финансов и договоров (ЦАФД) проект трамвайной линии в район Сканстес, и при благоприятных обстоятельствах строительство может начаться в середине 2018 года, рассказал агентству ЛЕТА представитель предприятия Виктор Закис.

Еще по этой теме

По его словам, благоприятный вариант означает, что ЦАФД будет рассматривать проект примерно месяц, и, если в нем не нужны другие уточнения, он будет направлен на рассмотрение в ЕС, где процесс рассмотрения займет примерно три месяца.

По словам Закиса, главным условием ЦАФД было заключение Государственной комиссии по охране памятников культуры. Оно получено в начале января, и в нем говорится, что трамвайная линия должна располагаться в границах существующей улицы.

Реклама

Также агентство просило уточнить некоторые технические моменты и оценить риски, например, риски отчуждения недвижимости.

При наилучшем варианте заключение договора с ЦАФД и освоение денег может начаться в конце июня.

Затем предстоит разработка технического проекта, на что потребуется примерно год.

В конце декабря ЦАФД приняло промежуточное решение по поданному «Ригас сатиксме» проекту трамвая в район Сканстес, указав условия и дополнительные требования.

Еще по этой теме
Мелбарде: трамвай на Сканстес не затронет территории Большого кладбища

Мелбарде: трамвай на Сканстес не затронет территории Большого кладбища

Эксперт: Трамвай через Скансте - важный и нужный

Эксперт: Трамвай через Скансте - важный и нужный

«Ригас сатиксме»: трамвайная линия на Сканстес нужна, чтобы разгрузить ул. Барона

«Ригас сатиксме»: трамвайная линия на Сканстес нужна, чтобы разгрузить ул. Барона


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Sigulda, 179000 EUR
Дом
Дом, Rīga, 103000 EUR
Дом
Дом, Vecpiebalga, 28000 EUR

reklama.vesti.lv

Девушка в инвалидном кресле приняла участие в конкурсе красоты Wo&Men

Девушка в инвалидном кресле приняла участие в конкурсе красоты

Ольга Бузова предалась страсти со змеей Showbiz

Ольга Бузова предалась страсти со змеей

Француженки назвали hair-тренды, которым нет места в 2017-м Wo&Men

Француженки назвали hair-тренды, которым нет места в 2017-м

Джоли впервые высказалась о разводе с Питтом Showbiz

Джоли впервые высказалась о разводе с Питтом

«Прожекторперисхилтон» вернется в эфир Первого канала Showbiz

«Прожекторперисхилтон» вернется в эфир Первого канала

Строительство

Транспорт

TVNET спрашивает

Стоит ли нашим школьникам получать высшее образование? 3

Izvēlies atbildi

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
48 000 EUR
Дом
Дом Lapsas
158 900 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Дом
Дом Kadaga
195 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Дом
Дом Sakas pag.
170 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
99 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают kвартиры, Центр
Продают kвартиры, Центр 108 000 EUR
Сдают Дом, Юрмала
Сдают Дом, Юрмала 1300 EUR
Сдают Торговые площади Кенгарагс
Сдают Торговые площади Кенгарагс 612.5 EUR
Продают Универ. помещения Центр
Продают Универ. помещения Центр 155 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
JAUNĀKO ERP PROGRAMMĒTĀJU
JAUNĀKO ERP PROGRAMMĒTĀJU
ELEKTROIEKĀRTU MEHĀNIĶI
ELEKTROIEKĀRTU MEHĀNIĶI
SCALA PROGRAMMĒTĀJS/-A
SCALA PROGRAMMĒTĀJS/-A
SCALA DEVELOPER
SCALA DEVELOPER
http://alkoutlet.lv

Темы

 