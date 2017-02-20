Строительство трамвайной линии в район Сканстес может начаться в 2018 году

Муниципальное транспортное предприятие «Ригас сатиксме» подало в Центральное агентство финансов и договоров (ЦАФД) проект трамвайной линии в район Сканстес, и при благоприятных обстоятельствах строительство может начаться в середине 2018 года, рассказал агентству ЛЕТА представитель предприятия Виктор Закис.
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По его словам, благоприятный вариант означает, что ЦАФД будет рассматривать проект примерно месяц, и, если в нем не нужны другие уточнения, он будет направлен на рассмотрение в ЕС, где процесс рассмотрения займет примерно три месяца.
По словам Закиса, главным условием ЦАФД было заключение Государственной комиссии по охране памятников культуры. Оно получено в начале января, и в нем говорится, что трамвайная линия должна располагаться в границах существующей улицы.
Также агентство просило уточнить некоторые технические моменты и оценить риски, например, риски отчуждения недвижимости.
При наилучшем варианте заключение договора с ЦАФД и освоение денег может начаться в конце июня.
Затем предстоит разработка технического проекта, на что потребуется примерно год.
В конце декабря ЦАФД приняло промежуточное решение по поданному «Ригас сатиксме» проекту трамвая в район Сканстес, указав условия и дополнительные требования.Еще по этой теме