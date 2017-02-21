Эксперимент: как выжить на латвийскую пенсию?

Латвийцы, желающие сохранить достойный уровень жизни в старости, не должны рассчитывать только на помощь государства. Делать пенсионные накопления им следует самостоятельно и заблаговременно — как минимум, за 20 лет до ухода на покой. Такие выводы можно сделать из пенсионного эксперимента, проведенного одним из латвийских банков, сообщает программа Латвийского радио 4 «День за днем».

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Пенсионный эксперимент проводится банком уже пятый год подряд: двум молодым людям, у которых уже есть профессия и хороший заработок, предлагают пожить в условиях латвийского пенсионера. По легенде, один из участников думал о старости загодя и делал накопления, в то время как второй лишь полагался на государственную пенсию. Они берут ключи от квартир двух реальных пенсионеров и живут там, получая «пенсии» от банка: в этом году до 1 марта Лайма и Кристап будут жить на 640 и 220 евро в месяц соответственно.

У Лаймы все получилось и она живет обеспеченной старостью. Лайма — пример человека, который заранее задумался о своей старости, делал накопления, думал о доходах на пенсии. Кристап же получил скромную пенсию, и он — пример человека, который полагается только на государство, уходя на пенсию. У него нет никаких накоплений и доходов.

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Эксперимент начался 15 февраля. Прошла неделя. Лайма истратила 117 евро, Кристап — 40 евро. Судя по отчету ребят на сайте проекта, труднее всего приходится, конечно, Кристапу. В чем смысл проекта?

Как рассказал радиостанции руководитель отдела пенсий и поддержки инвестиций Swedbank Кристап Копшталс, цель — привлечении внимания молодежи к пенсионным накоплениям.

«Молодые люди часто просто бояться думать о пенсии и говорят, что это «очень нескоро», и вообще — «не доживут».

Но если смотреть на реальную ситуацию, сейчас в Латвии где-то около полумиллиона пенсионеров, и они каким-то образом дожили до пенсии. Аргумент «не доживу» — не работает. [...] Молодые люди смогут обеспечить себе довольно хорошие пенсионные годы, если уже заранее они будут думать об этом и что-то делать. [...] У них есть время. Если человеку сейчас 25 лет, на пенсию он уйдет через 40 лет — это очень долгий период, за который можно накопить довольно большую сумму. [...] В среднем, на пенсии человек живет 20 лет. Трудно, например, за 10 лет сделать накопления на 20 лет вперед. [...] Копить на эти 20 лет нужно как минимум все предыдущие 20 лет», — пояснил специалист.

Представитель банка добавил, что эксперимент также наглядно показывает, почему не стоит полагаться только на государственные пенсии.

«Мы видим, что в Латвии сейчас есть очень много пенсионеров, которые живут на государственную пенсию, которая очень низка.

Если человек — думает, он должен искать другие варианты, как обеспечить свою старость. Некоторые полагаются на детей, некоторые ищут возможности где-то подработать; многие инвестируют в свое образование, и так далее. Есть много вариантов, как это сделать лучше», — заключил эксперт.

Впечатлениями от жизни на латвийскую пенсию с радиостанцией поделилась и Лива Брутане, участник прошлогоднего пенсионного эксперимента. По признанию Ливы, в течение всего эксперимента друзья и близкие были всерьез обеспокоены ее состоянием и здоровьем, старались всячески помогать.

«У меня было 110 евро на две недели. [...] Начало было очень сложным, у меня началась паника, что я не могу тратить деньги! 50 евро в неделю — это очень мало. Потому что в день уходят где-то 20 евро, не думая о том, что ты можешь себе позволить, а что — нет. [...] Я поняла, что для того, чтобы тебе не было трудно в старости, надо вкладывать деньги и надо думать о пенсии. Иначе будет тяжело», — сделала вывод участница эксперимента.

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