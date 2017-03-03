Министр: «пожар» в здравоохранении потушен

 

Фото: Ieva Čīka / LETA

Министр здравоохранения Анда Чакша после встречи с премьер-министром Марисом Кучинскисом заявила, что в ближайшее время могут быть повышены зарплаты не только специалистов по родовспоможению, но и других медиков, которые обеспечивают в больницах круглосуточную неотложную помощь.

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Дополнительное финансирование для увеличения оплаты труда этих категорий медиков пока будет найдено внутри системы здравоохранения, а правительство рассмотрит возможности эти средства компенсировать.

По словам Чакши, главный «пожар» потушен.

Зарплаты медиков родильных отделений могут вырасти примерно на 20%.

Прирост финансирования для неотложной помощи коснется и других специалистов, например, детских хирургов, которые тоже работают по ночам.

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Вопрос о дополнительном финансировании для неотложной помощи в больницах может быть решен до апреля. В целом для увеличения финансирования неотложной помощи в больницах необходимо 10 млн евро в год, а на девять месяцев - около 7 млн. В свою очередь Рижском роддому может быть выделено более 800 000 евро.

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