Воды Даугавы могут отделить от внешнего мира и Салскую волость

Воды вышедшей из берегов Даугавы могут отделить от внешнего мира и Салскую волость, рассказал агентству ЛЕТА специалист по гражданской обороне Крустпилсского края Эдгар Лицис.

В Салской волости начинается затопление пойм и дорог ведущих к жилым домам - к этим домам сейчас можно проехать только на тракторе.

В Государственную пожарно-спасательную службу (ГПСС) поступил первый звонок от жителей дома, отрезанного от внешнего мира. Люди готовы к эвакуации.

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Угрозы наводнения в Екабпилсе пока нет, уровень воды в Даугаве достиг отметки в 5,6 м. Критический уровень воды для города составляет 6,30 метров.

Развитие событий в значительной мере зависит от движения льда ниже Екабпилса. Местами река уже свободна от льда, местами еще замерзшая.

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