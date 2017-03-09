Латгалия тонет: под воду ушла уже третья дорога

В четверг вышедшая из берегов Даугава затопила дорогу V710 Бербере-Зарини-Двиете близ Даугавпилса. Вода поднялась до уровня дороги на третьем километре трассы. Как сообщает «Латвияс валстс цели», движение там в данный момент закрыто.

По информации агентства ЛЕТА, закрытый участок можно объехать по дорогам Илуксте-Бебрене-Биржи и Екабпилс-Дигная-Илуксте.

Отметим, что это уже третья затопленная в окрестностях Даугавпилса дорога. Также закрыты участки дорог V711 Илуксте-Урбанишки-Даугавпилс и V718 Илуксте-переправа, причем объехать последний участок невозможно.

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Жителей призывают сообщать в «Латвияс валстс цели» о разливах рек и вызванных этим проблем с движением транспорта по бесплатному телефону 8000 5555, по электронной почте sic@lvceli.lv или на страничках компании в Facebook и Twitter.

Как уже писал Русский TVNET, за ночь ситуация с паводком в районе Даугавпилса не изменилась.

Уровень воды в реке составлял утром 5,87 см, что на 4 см меньше, чем вечером. Ледовые заторы за Ницгале не сдвинулись с места, воды реки затапливают все новые поймы.

Даугава отрезала от внешнего мира четыре поселка, в которых живут 25 человек, а также затопила два дачных кооператива.

































Aizvērt Воды вышедшей из берегов Даугавы продолжают отделять от внешнего мира волости LETA LETA LETA LETA LETA LETA LETA LETA LETA LETA LETA LETA LETA LETA LETA LETA LETA







Отметим, что в пятницу, по информации синоптиков, восточную и центральную часть Латвии пересечет ранее не прогнозировавшийся циклон с юга, который принесет с собой длительные дожди и снегопад. Ночью и днем во многих районах Латгале, Видземе и на востоке Земгале ожидаются осадки, местами сильные.

Может выпасть до 10 см снега, а в Латгале ожидается в основном дождь.

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