Латгалия тонет: под воду ушла уже третья дорога

 

Фото: Ivars Soikāns / LETA

В четверг вышедшая из берегов Даугава затопила дорогу V710 Бербере-Зарини-Двиете близ Даугавпилса. Вода поднялась до уровня дороги на третьем километре трассы. Как сообщает «Латвияс валстс цели», движение там в данный момент закрыто.

По информации агентства ЛЕТА, закрытый участок можно объехать по дорогам Илуксте-Бебрене-Биржи и Екабпилс-Дигная-Илуксте.

Отметим, что это уже третья затопленная в окрестностях Даугавпилса дорога. Также закрыты участки дорог V711 Илуксте-Урбанишки-Даугавпилс и V718 Илуксте-переправа, причем объехать последний участок невозможно.

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Жителей призывают сообщать в «Латвияс валстс цели» о разливах рек и вызванных этим проблем с движением транспорта по бесплатному телефону 8000 5555, по электронной почте sic@lvceli.lv или на страничках компании в Facebook и Twitter.

Как уже писал Русский TVNET, за ночь ситуация с паводком в районе Даугавпилса не изменилась.

Уровень воды в реке составлял утром 5,87 см, что на 4 см меньше, чем вечером. Ледовые заторы за Ницгале не сдвинулись с места, воды реки затапливают все новые поймы.

Даугава отрезала от внешнего мира четыре поселка, в которых живут 25 человек, а также затопила два дачных кооператива.

Воды вышедшей из берегов Даугавы продолжают отделять от внешнего мира волости

Фото: Воды вышедшей из берегов Даугавы продолжают отделять от внешнего мира волости0

Отметим, что в пятницу, по информации синоптиков, восточную и центральную часть Латвии пересечет ранее не прогнозировавшийся циклон с юга, который принесет с собой длительные дожди и снегопад. Ночью и днем во многих районах Латгале, Видземе и на востоке Земгале ожидаются осадки, местами сильные.

Может выпасть до 10 см снега, а в Латгале ожидается в основном дождь.

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