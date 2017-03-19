В Иманте могут построить лютеранскую церковь

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: LETA/Edijs Pālens

Строительство лютеранской церкви в Иманте может начаться через несколько лет, сообщил агентству ЛЕТА представитель Латвийской евангелическо-лютеранской церкви (ЛЕЛЦ) Каспар Упитис.

По словам Упитиса, строительство предположительно начнется через четыре-пять лет, так как урегулирование юридических вопросов займет много времени. На данный момент для строительства зарезервирован участок на ул. Анниньмуйжас.

Затраты составят около 400 000, которые планируется получить от продажи Большого кладбища. .

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Как сообщалось, Рижская дума поддержала выкуп у ЛЕЛЦ территории Большого кладбища примерно за 372 000 евро, а также резервирование для нужд ЛЕЛЦ принадлежащего самоуправлению земельного участка в Иманте.


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