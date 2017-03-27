Хотят ли латвийцы есть просроченную еду? Половина - нет

Половина покупателей в Латвии не хотят покупать продукты с истекшим сроком годности, пишет в понедельник газета Dienas Bizness.

Вопрос о том, что делать для уменьшения объема отходов, обсуждается и в Европе, и в Латвии. Как показал опрос Минземледелия, отношение к торговле просроченными продуктами неоднозначное.

Выяснилось, что примерно 50% не хотят покупать такие продукты, часть готовы покупать через неделю после окончания срока годности, и очень немногие - еще позже.

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У опрошенных Минземледелия высокий уровень образования и доходы, поэтому к сотрудничеству была привлечена организация Paēdušai Latvijai, которая добавила еще два вопроса - об отношении к пожертвованиям и о цене, по которой мог бы предлагаться просроченный продукт. Так планировалось достичь аудитории с более низкими доходами, но и в этом опросе половина заявили, что против покупки просроченных продуктов. Примерно 30% готовы их покупать, если цена будет снижена очень сильно - до 90%.

В опросе Минземледелия принял участие 691 респондент, в опросе Paēdušai Latvijai – 774.

Результаты опроса Министерство обсудит с производителями и торговцами.

Как уже сообщал Русский TVNET, идея о том, чтобы разрешить использование просроченных продуктов питания отдельных категорий для поддержки социально незащищенных людей, имеет ряд преимуществ, считает Министерство окружающей среды и регионального развития (МОСРР).

Это может способствовать уменьшению объема отходов.

В настоящее время использование продуктов с истекшим сроком реализации запрещено на уровнеЕС.

В Брюсселе планируется разработать регламент, который позволял бы распространение отдельных продуктов с истекшим сроком годности среди малообеспеченных слоев населения. Таким образом, Латвия может стать условной «свалкой», на которую будут легально, в том числе через государственные закупки, массово поступать просроченные продукты.

Речь идет о таких продуктах, как сахар, поваренная соль, сладости, состоящие в основном из сахара, жвачка, напитки с содержанием спирта более 10%, вина и др.

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