В Латвии придумали очень действенный способ, как отпугнуть веловоров

C наступлением весны участились случаи краж велосипедов. Чаще всего исчезают непристегнутые и оставленные без присмотра велосипеды. За первые три месяца этого года полиция зарегистрировала уже 143 кражи, из которых 67 произошли в Рижском регионе. Пока полиция советует, как уберечь своего железного коня от кражи, латвийские энтузиасты придумали лайфхак - «вонючие» замки, которые точно отпугнут воров.

Еще по этой теме В Латвии стали меньше красть велосипеды 7 апреля 2017 г.

О полезных советах от Госполиции мы рассказывали здесь.

А в это время местные энтузиасты придумали свое решение проблемы. Они изобрели противоугонный замок, который отпугивает вора... вонью, пишет lsm.lv.

Реклама

«Наш замок отличается тем, что внутри этого замка под давлением 50 бар очень вонючая жидкость, которая, когда этот замок пытаются срезать, вся попадает на вора.

Его может начать тошнить, и он весь начинает пахнуть очень плохо. Эта реакция должна остановить вора от кражи велосипеда», — рассказал один из создателей Сандис Берзиньш.

Коктейль, находящийся внутри замка — гремучая смесь.

Создавали ее химики, тщательно подбирая элементы и их дозировку. Результат превзошел сам себя — внутри есть запах тухлых яиц, лука, гнилой рыбы, добавил Берзиньш.

Специалисты также советуют зарегистрировать свой велосипед. В Дирекции безопасности дорожного движения есть база данных, куда можно вписать свое транспортное средство, прямо с телефона.

Еще по этой теме