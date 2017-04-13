В Латвии придумали очень действенный способ, как отпугнуть веловоров

 

Фото: Artyom Geodakyan/TASS/Scanpix

C наступлением весны участились случаи краж велосипедов. Чаще всего исчезают непристегнутые и оставленные без присмотра велосипеды. За первые три месяца этого года полиция зарегистрировала уже 143 кражи, из которых 67 произошли в Рижском регионе. Пока полиция советует, как уберечь своего железного коня от кражи, латвийские энтузиасты придумали лайфхак - «вонючие» замки, которые точно отпугнут воров.

Еще по этой теме

О полезных советах от Госполиции мы рассказывали здесь.

А в это время местные энтузиасты придумали свое решение проблемы. Они изобрели противоугонный замок, который отпугивает вора... вонью, пишет lsm.lv.

Реклама

«Наш замок отличается тем, что внутри этого замка под давлением 50 бар очень вонючая жидкость, которая, когда этот замок пытаются срезать, вся попадает на вора.

Его может начать тошнить, и он весь начинает пахнуть очень плохо. Эта реакция должна остановить вора от кражи велосипеда», — рассказал один из создателей Сандис Берзиньш.

Коктейль, находящийся внутри замка — гремучая смесь.

Создавали ее химики, тщательно подбирая элементы и их дозировку. Результат превзошел сам себя — внутри есть запах тухлых яиц, лука, гнилой рыбы, добавил Берзиньш.

Специалисты также советуют зарегистрировать свой велосипед. В Дирекции безопасности дорожного движения есть база данных, куда можно вписать свое транспортное средство, прямо с телефона.

Еще по этой теме
В этом году в Рижском регионе украдено 728 велосипедов и 327 автомашин

В этом году в Рижском регионе украдено 728 велосипедов и 327 автомашин

Кусты мешают пешеходам и велосипедистам? Сообщите об этом!

Кусты мешают пешеходам и велосипедистам? Сообщите об этом!

Видео: удачное задержание велосипедного вора в Риге

Видео: удачное задержание велосипедного вора в Риге


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

reklama.vesti.lv

«Обменявшиеся» голосами финские чревовещатели поразили сеть Hi-Tech

«Обменявшиеся» голосами финские чревовещатели поразили сеть

Стали известны имя и пол первенца Ирины Шейк и Брэдли Купера Wo&Men

Стали известны имя и пол первенца Ирины Шейк и Брэдли Купера

Поклонники восхищены "голым платьем" 63-летней Успенской Showbiz

Поклонники восхищены "голым платьем" 63-летней Успенской

ФОТО: Устрашающий вид заключенного перепугал американцев Wo&Men

ФОТО: Устрашающий вид заключенного перепугал американцев

Студентам удалось заснять извержение вулкана в опасной близости Hi-Tech

Студентам удалось заснять извержение вулкана в опасной близости

Полиция

В Латвии

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
70 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Квартиры, Юрмала
Продают Квартиры, Юрмала 620 000 EUR
Сдают Квартиры, Тейка
Сдают Квартиры, Тейка 330 EUR
Сдают Производство / Склад Центр
Сдают Производство / Склад Центр 2700 EUR
Продают Дом, Юрмала
Продают Дом, Юрмала 137 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
PROJEKTU VADĪTĀJU (AR SKANDINĀ ...
PROJEKTU VADĪTĀJU (AR SKANDINĀ ...
C/C++ PROGRAMMĒTĀJS/-A
C/C++ PROGRAMMĒTĀJS/-A
MEDICĪNAS PĀRSTĀVI (DARBAM KU ...
MEDICĪNAS PĀRSTĀVI (DARBAM KU ...
C/C++ ПРОГРАММИСТ
C/C++ ПРОГРАММИСТ
http://alkoutlet.lv

Темы

 