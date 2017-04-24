В нескольких самоуправлениях на выборы не подано ни одного кандидатского списка

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Ieva Čīka / LETA

В нескольких самоуправлениях на выборы до сих пор не подано ни одного списка, а в других - только один, сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

В Видземе по одному списку кандидатов подано в Мазсалацском, Руинеском, Яунпиебалгском, Коценском, Лубанском, Наукшенском и Паргауйском краях. В Вараклянском крае к сегодняшнему утру не было подано ни одного списка. В Земгале по одному списку подано в Яунпилсском, Рундальском и Терветском краях, в Латгале - в Ливанском крае. В Курземе по одному списку пока подано в Вайнедском, Айзпутском и Павилостском краях.

Сегодня - последний день подачи списков. Если в каком-либо самоуправлении не будет зарегистрировано ни одного списка кандидатов либо только один, местная избирательная комиссия сообщит об этом ЦИК, которая примет решение о продлении срока подачи списков на десять дней. Если и после этого число баллотирующихся кандидатов будет меньше, чем число избираемых депутатов, ЦИК в течение двух недель объявит о проведении повторных выборов, которые будут организованы уже после 3 июня, когда муниципальные выборы пройдут по всей стране.

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В целом к середине сегодняшнего дня на выборы подано 507 списков и заявлено 7832 кандидата, которые претендуют на 1614 депутатских мест.


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