Полиция показала, на каких машинах будет отлавливать латвийских «шумахеров»

 

Фото: Jānis Škapars/TVNET

Уже в этом месяце Дорожная полиция начнет патрулировать на всех латвийских дорогах. «Шумахеров» будут отлавливать на нетрафарированных новеньких машинках.

В распоряжении дорожников 40 машин, в том числе джипов Subaru так, что агрессивных нарушителей будут отлавливать не только на столичных, но и сельских дорогах, где состояние дорог оставляет желать лучшего.

Сегодня на презентации автомашин руководство полиции рассказало, что для нужд дорожной полиции получено не только 40 нетрафарированных джипов «Subaru Forester» и автомашин «Шкода Суперб», но и трафарированные автомашины - 45 автомобилей «Opel Mokka», 46 «Шкода Октавиа» и 15 микроавтобусов «Renault Traffic».

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Все они оснащены аппаратурой для выявления тех, кто превысил скорость.

Приобретение «Subaru Forester» и «Renault Traffic» - своего рода хитрость, чтобы нарушители не привыкали к тому, что дорожная полиция перемещается на автомашинах только нескольких марок. Также считается, что на «Opel Mokka» ездят только участковые инспектора, но теперь на таких автомашинах будут контролировать и нарушителей дорожного движения.

Пополнение автопарка предусмотрено во всех региональных управлениях полиции.

Общая сумма аренды нетрафарированных автомобилей составляет 2,46 млн евро. Полиция сможет ими пользоваться в течение пяти лет.

В настоящее время в распоряжении полиции имеется семь легковых нетрафарированных автомашин, которые используются для контроля за движением, - пять «Subaru» и две «Opel».

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