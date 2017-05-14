Госучреждения сэкономили бы миллион евро, если бы заменили аренду автомашин их покупкой

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: AP/Scanpix

Если бы государство отказалось от аренды служебных автомашин в пользу их покупки, возможная экономия составила бы около миллиона евро, говорится в доклада комиссии по публичным расходам и ревизиям об автопарках госучреждений.

Доклад охватывает период с 2012 по 2015 год. В нем говорится, что в 2015 году госуправление арендовало 780 автомобилей.

Депутаты сравнили возможные расходы на покупку автомашин и арендную плату в течение шести лет. Аренда одной автомашины за шесть лет обходится в 35 760 евро, покупка вместе с расходами на содержание - в 27 942 евро.

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В докладе говорится, что с переходом от аренды к покупке машин сэкономленные средства можно было бы направить на социально важные функции, например, финансирование медицины. Депутаты считают, что нынешняя раздробленная система аренды не самая эффективная, потому что каждая организация решает вопрос по своему усмотрению и в соответствии со своим бюджетом.

Свои автопарки есть и у учреждений, которым услуги автотранспорта требуются редко и нерегулярно. У 53% учреждений средний пробег автомашины не достигает 15 000 км, что свидетельствует о длительных простоях.

Комиссия считает, что часть учреждений могла бы отказаться от собственных автопарков.


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