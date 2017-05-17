«Государство нас обмануло». Глава Ассоциации торговцев о кассовой реформе

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Проводя реформу системы кассовых аппаратов, Министерство финансов Латвии повело себя наплевательски по отношению к собственным налогоплательщикам, создало «кормушку» для иностранных компаний и предоставило кому-то дополнительную возможность нагреть на всем этом руки. Так ход новой реформы в интервью программе Латвийского радио 4 «Открытый вопрос» прокомментировал президент Латвийской ассоциации торговцев Хенрик Данусевич.

Формально кассовая реформа началась с начала этого года: с 1 января Служба госдоходов (СГД) обязала предпринимателей сменить или усовершенствовать кассовые аппараты, чтобы свести к минимуму риск мошенничества с чеками и приструнить нечестных налогоплательщиков. Предполагалось, что новые кассовые аппараты должны быть установлены повсеместно к 1 июля этого года. Однако уже сейчас ясно, что этого не произойдет.

«С 1 января нельзя было регистрировать кассовые аппараты старого образца. Но СГД регистрирует их до сих пор, нарушая закон. [...] Это не наша проблема, не мы создавали эту реформу, не мы запланировали ее так глупо. А сейчас, к 1 июля, все должны перейти на новые кассовые аппараты все. [...]

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Получается, у нас с 1 июля закроются 90% платных стоянок, а 90% торговых автоматов придется выключить.

[...] Бьюсь об заклад, что с 1 июля 90% торговых аппаратов и кассовых аппаратов в принципе будут работать дальше нелегально. Конечно, здесь встает вопрос: как государство создает систему, при которой люди должны работать нелегально», — сказал глава ассоциации.

В беседе с радиостанцией Данусевич выразил недоумение не только по поводу сроков реформы, но и по поводу ее непосредственных условий. Как рассказал Данусевич, Минфин вынуждает торговцев не только приобретать кассовые аппараты определенного производителя, но и прибегать к крайне дорогим услугам зарубежных компаний для сертификации устройств.

Радиоэфир

«Большие деньги сейчас уйдут за рубеж, потому что введена сертификация всех кассовых аппаратов, торговых автоматов, торговых систем и тому подобного, — это очень дорого. Скажем, в одном Автовокзале установлено с десяток разных торговых автоматов. Сертификация каждого торгового автомата стоит не меньше 800 евро. Уже на одном таком примере можно посчитать, что 8 тысяч срежут с одного только автовокзала. [...]

Услуга сертификации стоит 100 евро в час, минимальное время принятия документа — 8 часов. [...] Сделана кормушка для двух компаний, которые берут — посчитайте, по 100 евро в час, это какие суммы! — деньги, которые не останутся в Латвии.

[...] Сертификационных компаний всего две. Эти две компании-сертификаторы заработают около 30 млн евро, CHT (производители требуемой модели кассовых аппаратов) заработает около 30 млн, и конечно, при таком большом доходе, я считаю, что кто-то получит денежку и здесь тоже», — заявил Данусевич.

По подсчетам торговца, навязанная реформа обойдется предпринимателям крайне дорого, а заплатят за все, в конечном итоге, потребители. Данусевич даже высказал подозрение, что реформа могла быть пролоббирована крупными производителями — ведь ряд зарубежных торговцев избавлен от необходимости устанавливать и сертифицировать новые кассовые аппараты.

«Реформа сама по себе ложится беременем на малого торговца и жителя Латвии (до 20 евро на человека), а некоторые компании являются привилегированными, например, Rimi, Statoil, H&M и другие международные компании. Их не касается реформа, они как бы экономят. [...] Мы никогда не собирали деньги на лоббирование [чего-либо], никогда этого не делали. Но мы знаем, что есть другие, которые собирали.

На лоббирование одного вопроса в среднем собирается около 30 млн. Вопрос — кому уходит часть этих денег и кто так умно провернул эту реформу, что местные все в проигрыше маленькие, а крупные — опять на коне?»,

— спросил глава ассоциации.

Данусевич также посетовал на то, что спорная реформа является фактически латвийским ноу-хау. Глава Ассоциации торговцев пообещал, что для расследования правомерности реформы ими будут привлечены всевозможные контролирующие органы — как Латвии, так и Евросоюза.

«Такие уникальные требования есть только в одном очень маленьком государстве Европы. И конечно, делать для одной страны какую-то модель кассового аппарата, которая уникальна, еще вкладывать деньги на сертификацию — довольно глупо. [...] Мы не понимаем, почему Министерство финансов запретило регистрировать кассовые аппараты СГД. До этой реформы все кассовые аппараты и системы регистрировала СГД и решала — можно пользоваться или нельзя. И тогда, конечно, не было затрат.

Мы бы даже были согласны на государственную пошлину. Но не на такие огромные деньги, которые выколачивают из страны иностранные консультанты. [...] Аудиторские компании Ernst & Young и KPMG, и брать за это бешеные бабки, извините за слово.

[...] Нельзя было вводить такую дорогую систему. Притом — [мы] единственная [такая] страна. ну почему мы экспериментируем на наших предпринимателях?! Сделала бы там, Германия, апробировала бы, или Великобритания что-то; система работает — мы переняли. Но мы первые придумали.

В принципе, кто-то очень хорошо придумал, как маленькой компании заработать большие деньги. И плюс еще получил свой кусок, который, к сожалению, мы пока не можем доказать. Но надеюсь, что со временем докажем.

Мы обратились и в Полицию безопасности, но пока они не нашли оснований для возбуждения дела. Мы будем смотреть и дальше. Когда получим какую-то информацию, будем обращаться и в другие органы», — сказал Данусевич.


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