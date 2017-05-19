Ночью на улице Бривибас появилась несанкционированная велополоса

В ночь на пятницу на улице Бривибас появилась несанкционированная горизонтальная разметка – велополоса от улицы Артилерияс до улицы Палидзибас, по обе стороны проезжей части. Об этом информирует Департамент сообщения Рижской думы.

В Дорожном законе установлен порядок, в каком согласовываются и проводятся изменения в организации дорожного сообщения в Риге. Специалисты департамента отмечают, что несанкционированное и самовольное нанесение разметки может угрожать безопасности участников дорожного движения. В случае ДТП на дороге тот, кто учинил несанкционированные работы, может быть привлечен к уголовной ответственности.

Работники Рижской муниципальной полиции по факту появления горизонтальной разметки начали административное делопроизводство.

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Полиция сейчас выясняет, кто провел противоправные действия, чтобы призвать к ответственности виновных лиц.