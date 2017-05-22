5000 евро в месяц плюс коммунальные: Квартиру в Юрмале не желаете ли?

В преддверии летнего сезона рижане, жители Латвии и гости нашей страны традиционно планируют выбраться на море. В идеале - снять домик или квартиру в Юрмале или Вецаки и провести на природе, наслаждаясь летним бризом, несколько недель или даже месяц. Однако такое удовольствие обходится недёшево. «Летний сезон 3000 евро в месяц плюс коммунальные услуги», - вот объявление об аренде 3-комнатной квартиры в новом проекте площадью 75 квадратных метров в Майори.

Самые выгодные предложения об аренде квартир, домов и дач в латвийских курортных городках появляются ещё зимой. Многие бронируют жильё у моря заблаговременно - тогда есть возможность не только выбрать подходящую недвижимость из множества предложений, но и арендовать её на достаточно выгодных условиях. Однако тому, кто только сейчас определился с датами своего отпуска, но хочет арендовать домик у моря, на низкие цены рассчитывать не приходится. Русский TVNET проанализировал предложения на популярном латвийском портале объявлений.

Юрмала

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«Аренда 3000 евро в месяц + коммунальные. Общая площадь 117 кв. м. + расположенная над всей квартирой индивидуальная терраса, оборудованная для комфортного отдыха, там Вы можете отдохнуть на лежаках, приготовить мясо на гриле, накрыть стол, устроить барбекю-пати на фоне природы, полюбоваться видами», - объявление об аренде квартиры в Дубулты.

Цены в Дзинатри также не радуют:

«Цена зависит от срока аренды. Июнь - 2000 евро + коммунальные платежи, июль, август - 1500 евро. Аренда на срок более одного года - 700 евро в месяц».

Есть и совсем «космические» цены на аренду. Вот например, текст объявления об аренде квартиры в Булдури: «Сдаем 2-ух этажную квартиру на август в 100 метрах от моря. Солнечная квартира с большими панорамными окнами, на втором этаже установлен кондиционер, две большие гостиные, четыре изолированные спальни, два санузла, рядом рестораны, магазины, остановки общественного транспорта. Плюс коммунальные услуги (в среднем 400 евро на большую семью)».

Выходит, что Юрмала даже после «ухода» многочисленных зарубежных фестивалей, остаётся привлекательной для состоятельных туристов. Как иначе объяснить такие высокие цены на аренду недвижимости? Ведь, как говорится, если есть спрос, будут и предложения!

Есть и более скромные варианты. Однокомнатная квартира в Булдури площадью 30 квадратных метров на летней сезон сдается по цене 680 евро в месяц.

Если у вас нет животных и рептилий (да, именно такие условия перечислены в тексте объявления!), вы можете арендовать квартиру за 280 евро. «Сдается на летний период. Меблирована. Все условия для проживания. Транспорт и магазины рядом.

До моря 1.5 км. Просьба без животных и рептилий. Прошу 280+коммун. платежи в месяц».





































































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Вецаки

Жилье в Вецаки также пользуется спросом. Цены здесь немного гуманнее.

«Сдаем небольшой одноэтажный дом на летний сезон. Полностью меблированный, оборудованный всей необходимой техникой, с ухоженным двором» - 1300 евро в месяц за дом, площадью 80 квадратных метров.

«Сдается дача со всеми удобствами на май, июнь. До моря 500 метров, есть место с мангалом. Цена 800 евро плюс электроэнергия», - вот текст объявления об аренде дома площадью 60 квадратных метров.

На основании объявлений на сайте ss.lv, можно сделать вывод, что арендовать квартиру или дом на летний сезон можно за суммы:

Булдури-Дзинтари 300-9000 евро

Причём за 300 евро сдаются маленькие однокомнатные квартиры с «бабушкиным» ремонтом, а за 9000 тысяч(!) в месяц 3‑комнатная квартира в элитном проекте с частным пляжем.

Майори, Дубулты 240-8000 евро

Яундубулты-Вайвари 400-1500 евро

Саулкрасты 300-2000 евро

Вецаки 350-2000 евро

По данным Apollo, в 2005 году цены на аренду жилья в данных районах были следующими:

Булдури-Дзинтари 500–7200 евро

Майори, Дубулты 430–1900 евро

Яундубулты-Вайвари 500–2500 евро

Саулкрасты – 220-570 евро

Вецаки 430–500 евро

Изменения самых низких цен на аренду недвижимости (2005-2017):

Изменения самых высоких цен на аренду недвижимости (2005-2017):

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