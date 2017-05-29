Закулисье выборов: Как на самом деле подсчитывают голоса

«А почему у Вас на участке так тихо и грустно? Хоть бы радио включили». Или вот еще персонаж: «Ой, я паспорт опустил вместо бюллетеня в урну!» - это лишь часть зарисовок из будней Избирательной комиссии на выборах. Журналист Русского TVNET ранее поработал на одном из таких участков и накануне муниципальных выборов вспоминает о своем трудовом опыте.

Паспорт взял, а очки забыл

«А за кого мне голосовать?». С таким вопросом к членам комиссии часто обращаются пожилые люди. Подсказывать запрещено. Независимые наблюдатели строго следят, чтобы работники комиссии не называли имена конкретных политиков или номера списков. Как объяснить это пенсионерам???

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«Доченька, поставь за меня вот этому кандидату плюсик, а то без очков плохо вижу», - просит пожилая женщина,

но и в этом случае «помощь из зала» запрещена. Поможешь – отстранят от работы. В худшем случае, аннулируют результаты участка.

ЧИТАЙ НА TVNET: Выборы 2017: Как исполнить свой гражданский долг правильно

Как правильно голосовать, где и что отмечать — большими буквами расписано и нарисовано на плакатах, которые украшают стены Избирательного участка — но кто их читает? Однако эта вся разрешенная правилами помощь для избирателей.

Наши руки не для скуки

До того, как попасть в Избирательную комиссию, у меня было слабое представление о ее работе.

Я думала, что члены приходят на свой участок именно в день выборов, «одевают» дежурные улыбки, достают ручки и проверяют срок годности паспортов избирателей. На деле все оказалось не так.

Создавать комиссию начинают за 40 дней до выборов. Сам ты не можешь себя рекомендовать для работы. Это могут сделать — десять граждан или политическая партия, или член избирательной комиссии.

Требования к претенденту таковы: хотя бы среднее образование, знание латышского языка, не быть кандидатом в депутаты. А всему остальному уже обучат на месте, расскажут и покажут. И сам можешь почитать-посмотреть пока сидишь на дежурствах на Избирательном участке.

Это стало для меня первым открытием — Избирательные участки начинают работу за неделю до часа «Х», то есть до выборов.

В первые дни работы люди могут зайти на участок и без давки и суеты прочитать информацию о кандидатах, уточнить, на этом ли участке они будут голосовать. Заказать домашнее голосование (для больных, неходячих инвалидов и т. д.).

За три дня до выборов можно проголосовать досрочно. Тоже без давки и суеты.

Но, каждый раз убеждаюсь, что многие не знают о такой возможности.

А члены комиссии очень заинтересованы в досрочном голосовании, потому что чем больше людей придет в эти дни, тем меньше нужно будет считать конвертов со списками партий непосредственно в День выборов, когда работа участка начинается в 7 утра (Но 6.30 — самое позднее, когда все сотрудники уже должны быть на своих местах. Бывает, что к 7 часам собирается очередь из тех, кто уходит на работу до позднего вечера), а заканчивается не в 22.00, а в 7 или 8 утра следующего дня.

Конечно, сутки без сна не все могут выдержать. Наверное, поэтому в комиссиях больше женщин, известных своей стойкостью, чем мужчин.

В 7 утра, в День выборов, открываются участки и понеслось. Первый час царит оживление, и время летит незаметно. Потом ждем, когда проснется народ и образуются очереди. А в час затишья все свободные руки на участке занимаются тем, что перепроверяют количество списков в одном конверте.

Как нам объясняли,

самый большой скандал может случится, если в пачке не окажется списка именно той партии, за которую человек придет голосовать.

Понятно, что никто это специально не делает. Из типографии на участок поступают коробочки со списками, и члены комиссии должны сложить комплект для голосующих — конверт и определенное количество списков.

Если голосующий найдет у себя два идентичных списка неприятностей у председателя комиссии, который за все отвечает на своем участке, будет немного, но все же будут.

Конверты и списки поступают на участок с небольшим запасом на тот случай, если избиратель испортит бумаги. Но всем документам ведется строгий учет. В специальном журнале записывают, сколько поступило конвертов, бюллетеней, и ночью после выборов идет подсчет израсходованных и оставшихся документов для голосования.

Сутки напролет

В Избирательной комиссии я работаю не первый год, самый частый вопрос, который мне задают после выборов: «А существует ли возможность того, что кто-то из членов комиссии или лицо со стороны подбросит конвертики или списки?». А как Вы думаете, есть такая возможность при таком строгом учете?

В избирательную комиссию попадают люди из разных партий, которые пристально следят за соблюдением всех процедур работниками из конкурирующих партий, и только и ждут малейшего нарушения. К тому же не забывайте про наблюдателей, которые работой не заняты, но также пристрастно наблюдают за выборами.

Также на участке присутствует работник полиции, и следит за общественным порядком. Зачем он нужен? Приведу несколько примеров из жизни.

Однажды я стала свидетелем скандала, когда приехала голосовать вся семья, состоящая из трех граждан (жены и детей) и отца семейства негражданина, требовавшего допустить его к выборам. Похоже вся семья уже была навеселе, и урезонивания членов комиссии на них не действовали. Громче всех прав апатриду требовали его дети.

Сам он уже смирился с невозможностью проголосовать, но его дети все еще продолжали требовать для него прав,

пока не вмешалась полиция.

Несколько раз в разные годы видела как возможности проголосовать требовали себе люди с просроченным паспортом. Аргумент у них на удивление всегда один и тот же: «Ну я же пришел!» То, что для того, чтобы высказать гражданскую позицию, просто встать с дивана недостаточно, надо еще и документы в порядке содержать, объяснять приходиться каждый год.

И все же, спрашивают меня знакомые, неужели совсем-совсем невозможна подтасовка?

Помню, что один год, у нас не сошлась одна цифра, было записано в протоколе 2 испорченных конверта, а на самом деле их было 3. И все члены комиссии сидели чуть ли не до обеда следующего дня (это уже вторые сутки пошли) и перепроверяли, пересчитывали все бюллетени, тщательно наблюдая друг за другом, пока, наконец, не нашли ошибку. Оказалось, не был подсчитан конверт, испорченный на предварительном голосовании.

О результатах председатель сообщает в Центральную избирательную комиссию по электронной почте и телефону каждый час, обновляя данные.

Но работа Избирательной комиссии не заканчивается в 22.00 вместе с закрытием участков,

а продолжается до тех пор, пока председатель не отвезет в Рижскую думу все документы, отчеты не занесут в компьютер и не убедятся, что все цифры и данные совпадают. Только после этого все могут свободно вздохнуть и отправляться домой спать после затянувшегося рабочего дня.

И, как правило, так долго и сладко сплю я только после выборов. Точнее, после суточного марафона под одноименным названием.

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