Калнмейерс уволил прокурора, совершившую ДТП

Эрик Калнмейерс
 

Эрик Калнмейерс. Фото: Evija Trifanova / LETA

Генеральный прокурор Эрик Калнмейерс издал приказ об увольнении совершившей ДТП в Айзкраукльском крае прокурора Дианы Бебре-Кондрате, сообщили агентству ЛЕТА в Генеральной прокуратуре.

В марте 2015 года в Айзкраукльском крае произошло ДТП с участием двух автомашин - «Mazda» un «Honda». Одна из них принадлежала Бебре-Кондрате. В момент аварии в машине находился также сотрудник патрульной полиции.

Как сообщило тогда TV3, некая женщина с 14-летней дочерью ехали домой, когда их внимание привлекла ехавшая по встречной полосе «Honda». «Mazda», которой управляла женщина, уступила этой автомашине дорогу, заехав на траву, но избежать столкновения не удалось.

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От проверки на алкоголь оба должностных лица отказались. В отношении Бебре-Кондрате был оформлен протокол административного нарушения за то, что она отказалась сообщить, кто в момент аварии находился за рулем.

Аттестационная комиссия рекомендовала генеральному прокурору уволить Бебре-Кондрате, но сначала она находилась на больничном, а затем ушла в декретный отпуск. На работу прокурор вернулась на прошлой неделе.


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