24% россиян считают Латвию враждебной страной

24% россиян считают Латвию, Литву и Германию наиболее враждебно настроенными по отношению к России странами, включив их в рейтинг самых враждебных стран сразу за США и Украиной, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на результаты опроса «Левада-Центра».

США самой враждебно настроенной по отношению к России страной считают 69% россиян, Украину - 50%. Также в список наиболее враждебно настроенных стран вошли Польша - 21%, Эстония - 16%, Великобритания - 15%, Грузия - 9%, Франция - 8%.

Наиболее радикально менялось за последние два года восприятие россиянами Турции: сейчас к «врагам» ее причисляют 8%, тогда как год назад - 29%, а в 2015 году - 1%.

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Каждый пятый (21%) россиянин считает, что в последнее время отношения между РФ и США меняются в лучшую сторону, об обратном сказали 17%, а более половины (54%) пока не видят изменений.

Говоря о взаимоотношениях со странами Евросоюза, только 14% участников опроса заметили тенденцию к улучшению, а 21%, наоборот, - к ухудшению. О том, что в последнее время отношения между Россией и ЕС никак не изменились, заявили 53% участников опроса.

Наиболее близкими друзьями России респонденты считают Белоруссию (46%) и Китай (39%), хотя рейтинги эти стран снизились по сравнению с 2015 годом - с 55% и с 43% соответственно.

На третьем месте - Казахстан (34%). Далее следует Сирия, которую назвали союзником России 15% респондентов (2% в 2015 году).

Также в число стран, дружественных РФ, россияне включили Индию (14%), Армению (12%), Кубу (11%), Узбекистан, Таджикистан и Азербайджан (по 9%).

На вопрос, находится ли Россия сейчас в международной изоляции, 46% россиян ответили утвердительно, 45% - отрицательно. Из тех, кто считает, что РФ находится в изоляции, 44% обеспокоены этим, а 53% - нет.