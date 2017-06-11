Детская шалость или новый способ грабежа? Какой-то «умник» по ночам пугает шоферов

 

Фото: FB/Liga Birzniece

«Вчера ночь, приблизительно в половину второго, по дороге в Кулдигу, практически у самого знака «Ренднс», какой-то умник вытащил на дорогу человеческую одежду набитую травой» рассказывает один из пользователей Facebook.

Прошу быть всем осторожными, так как все выглядит так, что эту куклу клали на дорогу уже не один раз и не знаю, то ли это развлекаются подростки, то ли привлекают таким образом вниманию грабители, чтобы шофер вышел из машины, а другой мог в нее залезть. В любом случае, увидев человека на дороге ночью, можно сильно испугаться, перестать контролировать себя и спровоцировать ДТП - предупреждает остальных шоферов автор поста.

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