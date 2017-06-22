Известно, где вечер Лиго пройдет без осадков, а где в Янову ночь пройдут дожди

 

Фото: AP/Scanpix

Какая же погода нас ждет в самый главный летний праздник? Этот вопрос волнует и тех, кто собирается праздновать Лиго за городом, и тех, кто придет к костру в городе. Если помните, то прошлое Летнее солнцестояние было непривычно жарким и засушливым, а как будет в этом году?

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Итак, согласно последним прогнозам синоптиков, вечер Лиго, будет без осадков, а в Янову ночь в Латвию с запада придут облака и в Курземе пройдет небольшой дождик. Утром 24 июня дожди также ожидаются в центральной части страны.

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Латвийский центр среды, геологии и метеорологии допускает, что зона осадков может появиться немного раньше и небольшой дождик уже в ночь с 23 на 24 пройдет в центральной части страны, а утром в восточной. Температура воздуха в Янову ночь составит +8..+14 градусов, а днем только +14..+18.

Согласно прогнозу Global Forecast System в Янову ночь в Латвии в восточной части страны будет мало облаков и будет дуть умеренный ветер, а температура воздуха понизится до +4..+7 градусов.

В первый день праздника, 23 июня, будет солнечно по всей стране, а в восточной части из больших облаков может пару капель вылиться, а 24 июня будет облачно, во многих местах пройдет дождь и температура составит всего +15 градусов.

Ниже вы можете посмотреть, какая погода на Лиго у нас была в последние годы.

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