Кто из посетителей кафе поможет матери с ребенком? Только солдаты!

Ilustratīvs foto
 

Ilustratīvs foto. Фото: REUTERS/Scanpix

Сегодня вечером социальные сети облетела история одной молодой мамочки, рассказавшей об отзывчивости людей в Латвии. Правда, речь шла не о латвийцах, а солдатах НАТО. Конечно, такие вещи нельзя обобщать и среди наших людей есть тысячи, готовых помочь в любую минуту.

«С ребенком на руках стояла у кассы Лидо в Адажи. Радуясь выбору обеда, малыш начал ворочаться на руках. Во вторую руку хотела взять поднос и отнести к столу. Думала, что же упадет первым от возможного удара маленькой ножки... стакан кефира, или тот, что с морковным соком? Четверо работников и посетители заведения с энтузиазмом наблюдали за моими усилиями унести ребенка и поднос одновременно. Получится, или нет? Интересно же! Как же было здорово, когда поднялся целый стол американских солдат и со словами «Please, let us help you, mam!» и не только донесли мой поднос, но и принесли кресло для кормления, пошутили с малышом и даже поставили отдельный стул для моей сумочки. Чтобы нам всем удалось воспитать таких сердечных и чувствительных представителей поколения»

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