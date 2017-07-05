День перед исчезновением: что это за религиозный центр, который посетил Ваня?

В пятницу, за день до исчезновения, Иван Берландин посещал центр церкови Евангельских христиан-баптистов «Свет Евангелия». Как рассказал пастор Сергей Гаркуша, Ваня появился здесь впервые и вместе с друзьями был примерно час.
Сам пастор не помнит мальчика, а вот когда его стали разыскивать, работницы центра вспомнили, что он посещал центр.
Создалось впечатление, что он плохо говорит и, возможно, немного отстает в развитии, а вот синяка на лице мальчика работники не разглядели. Он был одет нормально, ну может чуть-чуть небрежно. И все же людям показалось, что ребенок из семьи с проблемами социального толка.
«Он немного поиграл и ушел. Он пришел первый раз, как гость» - рассказал пастор. С тех пор как с местными семьями был заключен договор, сюда - поиграть и угоститься сладостями - 3 раза в неделю могут приходить дети. «Нельзя сказать, что в Тосмаре живут лишь неблагополучные семьи, однако этому району присуща некая социальная отсталость," - заключил Гаркуша.
Как уже писал Русский TVNET, заявление о пропаже пятилетнего Ивана Берладина полиция получила в воскресенье около трех часов дня. Мальчик в субботу около 8.30 вышел из своего дома на ул. Павилостас и пропал.
Вчера полиция распространила фото - кадр записи камеры видеонаблюдения - Ваня стоит на остановке общественного транспорта в Лиепае.
Фото: Valsts policija
В свою очередь, Госполиция указала, что приостановила поиски с добровольцами, поблагодарила волонтеров за помощь и ценный вклад. Проанализировав ситуацию, дальше будет действовать уже своими полицейскими методами.
ПРИМЕТЫ ребенка: Волосы светлые, глаза голубые, кожа лица смуглая, рост 120 см. Одет, по уточненным данным, в одежду синего цвета - синие брюки и синюю вязанную кофту на «молнии».
Если увидите мальчика с похожими приметами, просьба не выпускать его из поля зрения и срочно звонить в полицию по телефону 110 или в Bezvests.lv по номеру 22 084 084.