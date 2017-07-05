День перед исчезновением: что это за религиозный центр, который посетил Ваня?

В пятницу, за день до исчезновения, Иван Берландин посещал центр церкови Евангельских христиан-баптистов «Свет Евангелия». Как рассказал пастор Сергей Гаркуша, Ваня появился здесь впервые и вместе с друзьями был примерно час.

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Сам пастор не помнит мальчика, а вот когда его стали разыскивать, работницы центра вспомнили, что он посещал центр.

Создалось впечатление, что он плохо говорит и, возможно, немного отстает в развитии, а вот синяка на лице мальчика работники не разглядели. Он был одет нормально, ну может чуть-чуть небрежно. И все же людям показалось, что ребенок из семьи с проблемами социального толка.

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«Он немного поиграл и ушел. Он пришел первый раз, как гость» - рассказал пастор. С тех пор как с местными семьями был заключен договор, сюда - поиграть и угоститься сладостями - 3 раза в неделю могут приходить дети. «Нельзя сказать, что в Тосмаре живут лишь неблагополучные семьи, однако этому району присуща некая социальная отсталость," - заключил Гаркуша.



































































Aizvērt Bezvests.lv организовали поиски мальчика Ивана в Лиепае bezvests.lv bezvests.lv bezvests.lv bezvests.lv bezvests.lv bezvests.lv bezvests.lv bezvests.lv bezvests.lv bezvests.lv bezvests.lv bezvests.lv bezvests.lv bezvests.lv bezvests.lv bezvests.lv bezvests.lv bezvests.lv bezvests.lv bezvests.lv bezvests.lv bezvests.lv bezvests.lv bezvests.lv bezvests.lv bezvests.lv bezvests.lv bezvests.lv bezvests.lv bezvests.lv bezvests.lv bezvests.lv bezvests.lv bezvests.lv







Как уже писал Русский TVNET, заявление о пропаже пятилетнего Ивана Берладина полиция получила в воскресенье около трех часов дня. Мальчик в субботу около 8.30 вышел из своего дома на ул. Павилостас и пропал.

Вчера полиция распространила фото - кадр записи камеры видеонаблюдения - Ваня стоит на остановке общественного транспорта в Лиепае.

Фото: Valsts policija

В свою очередь, Госполиция указала, что приостановила поиски с добровольцами, поблагодарила волонтеров за помощь и ценный вклад. Проанализировав ситуацию, дальше будет действовать уже своими полицейскими методами.

ПРИМЕТЫ ребенка: Волосы светлые, глаза голубые, кожа лица смуглая, рост 120 см. Одет, по уточненным данным, в одежду синего цвета - синие брюки и синюю вязанную кофту на «молнии».

Если увидите мальчика с похожими приметами, просьба не выпускать его из поля зрения и срочно звонить в полицию по телефону 110 или в Bezvests.lv по номеру 22 084 084.

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