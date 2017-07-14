СГД готова простить налоговым должникам набежавшие проценты

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: flickr.com/Tax Credits

Комиссия Сейма по бюджету и финансам передала на первое чтение в Сейм проект закона о поддержке налогоплательщиков, желающих погасить задолженность перед бюджетом. Потенциально под действие нового закона попадает 32 тысячи латвийских предприятий и частных лиц, сообщает Служба новостей Латвийского радио 4.

Как рассказала радиостанции представитель Управления по взысканию налоговых задолженностей Службы госдоходов Инесе Бирзниеце, закон должен вступить в силу уже с 1 октября этого года. Бюджету это будет приносить около 33 миллионов евро ежегодно.

«Установлено, что будет определен основной долг, на оплату которого сможет подписаться налогоплательщик. Воспользоваться этой процедурой будет предложено как физическим, так и юридическим лицам. Порядок расчета графика выплат будет немного отличаться у частных лиц, и у предприятий.

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Для налогоплательщиков, которые подпишутся на участие в этой программе, будет разработан график платежей сроком не более чем на 2 года.

В законопроекте установлено, что оплатить основную сумму долга можно будет до 31 декабря 2019 года. И если за это период времени долг будет оплачен, то штрафные санкции и проценты по долгу будут погашены после проведенного аудита», — пояснила представитель СГД.


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