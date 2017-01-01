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Новый тренд - одежда в цветах государственного флага и символом силы

rus.db.lv
Фото: Betolli arhīva

В преддверии столетия Латвии некоторые предприниматели начали выпускать продукты с латышской символикой, цветами и символами силы.

Так, бренд Grandfather выпускает темно-красные свитера с логотипом предстоящего праздника. Как отмечает основатель бренда Александр Бондарс,

труднее всего было получить не стандартный красный, а именно темный цвет.

Предприятие получило отказы от партнеров в Италии, Польше и Турции со ссылкой на то, что нужный пигмент «не всасывается» в ткань. На получение темно-красного цвета потребовалось восемь месяцев, рассказал предприниматель.

«Мы разрабатываем в честь государственного праздника две коллекции - повседневную и праздничную», - рассказал директор SIA Latvijas Tekstils Com Оскар Полманис. Коллекция будет выпущена на рынок в конце октября, а дополнения к ней - в течение всего будущего года.

Производитель одежды Betolli в преддверии юбилея создал коллекцию платьев и поясов с орнаментами.

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