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Даугавпилсская дума ищет ранее не судимого начальника полиции самоуправления

nasha.lv
Иллюстративное фото | Фото: bezvests.lv

Даугавпилсская городская дума объявила конкурс на должность начальника полиции самоуправления.

Среди требований к претендентам: высшее образование, гражданство ЛР и совершеннолетие, а также отсутствие судимости (независимо от погашения вины или ее снятия) и призыва к уголовной ответственности за преступление, за исключением случая, когда лицо призвано к ответственности, а уголовное дело против него закончено на основании реабилитации.

Требуются также опыт работы на руководящей должности на госслужбе или в полиции самоуправления не менее 5 лет, отличные знания латышского языка и русского языка на разговорном уровне.

Свои CV, мотивационные письма, рекомендации и другие необходимые документы кандидаты на должность могут присылать до 11 октября в думу.

Конкурс
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