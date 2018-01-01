Реформа: сколько теперь придется ждать приема к специалисту?

Новая реформа здравоохранения предусматривает повышение финансирования для отрасли, в том числе и за счет введения дополнительного 1% социальных взносов. В итоге в 2018 году бюджет отрасли вырастет на 194 млн евро - до 1,014 млрд евро. Как поясняет правительство, это улучшит доступность населением медицинских услуг и приведет к снижению очередей к специалистам.

Так, 13,2 млн евро дополнительно получат онкологические пациенты - для 137 тысяч человек будут доступны консультации врачей, обследования и лечение. В том числе 29 тысяч человек получат компенсируемые медикаменты.

Для улучшения доступности медицинских услуг населением выделены дополнительные 28,6 млн евро, из них на амбулаторное лечение - 12,6 млн евро. Объем оплаченных государством квот вырастет на 434,8 тысяч. Это должно сократить очереди к врачам. По подсчетам, очереди снизятся на 15% по сравнению с этим годом. Например, очередь на амбулаторные исследования снизится на 16,2 дня - с 40,39 дней до 24,19 дня. А очередь к специалистам - на 40,2 дня (со 100,48 дней до 60,28 дней).

Очередь на услуги дневного стационара после дополнительного финансирования снизится на 40% или 162,8 дня

(с 407 до 244,2 дня), а очередь на амбулаторную реабилитацию снизится на 200 дней (с 502 дней до 302).

В будущем году на дополнительно выделенные средства будет проведено на 1175 операций по эндопротезированию больше, чем в этом году. Кроме того, планируется начать оплачивать трансплантацию печени взрослым (сейчас она оплачивается только для детей до 18 лет).

В сфере компенсируемых медикаментов также будет расширен перечень лекарств, оплачиваемых государством. Например, туда включат лечение от болезни Крона, язвенного колита, псориаза. Еще 5 млн евро будет направлено на лечение редких заболеваний.

Будет повышена плата капитации семейным врачам - с 1,25 до 1,60 евро за одного пациента. Общие доходы практики семейного врача вырастут на 533 евро. Для улучшения доступности услуги детских стоматологов им будет повышены тарифы на 32% (сами услуги для пациентов до 18 лет остаются бесплатными).