airBaltic отменила три рейса из-за дополнительных проверок самолетов

В связи с дополнительными проверками новых самолетов «Bombardier» CS300 авиакомпания «airBaltic» отменила три рейса, что нарушило планы 372 пассажиров, сообщила агентству ЛЕТА представитель компании Алисе Бриеде.

В среду, 11 октября, были отменены рейсы авиакомпании из Риги в Москву, Хельсинки и Казань.

«Во время технического обслуживания у одного из самолетов были обнаружены небольшие повреждения вспомогательного устройства, которое крепится к двигателю. В соответствии с инструкциями производителя двигателей «Pratt & Whitney» было принято решение провести дополнительную проверку всего флота CS300, а всем пассажирам в соответствии с политикой компании были предложены ближайшие рейсы в намеченные пункты назначения, выданы купоны на питание и оплачены расходы за гостиницы», - сказала Бриеде.

Она подчеркнула, что безопасность полетов является приоритетом «airBaltic».

Сегодня «airBaltic» по мере проверки самолетов постепенно возобновляет полеты на CS300.

В настоящее время «airBaltic» получила семь самолетов CS300, а всего у «Bombardier» заказано 20 воздушных судов.

На новых CS300 совершено уже более 2600 рейсов и перевезено свыше 300 тыс. пассажиров. Рейсы на CS300 выполняются на маршрутах в Амстердам, Барселону, Рим, Москву, Лондон, Париж, Вену, Афины, Мадрид и другие.