Американские синоптики: зима в Европе будет теплой

Ближайшие месяцы в Европе будут теплее, чем обычно, только в декабре ожидаются низкие температуры, прогнозирует американская «The Weather Company».

В Восточной Европе ближайшие три месяца будут теплее и суше нормы, а в Западной Европе осадков ожидается больше, а температура ближе к многолетним показателям.

В странах Балтии прогнозируется теплый ноябрь и холодный декабрь, а в январе температура воздуха снова станет немного выше нормы.

В прогнозе другой компании «AccuWeather» говорится, что в Восточной Европе начало зимы будет теплым, но в страны Балтии уже в декабре придет холод. Общее количество снега ожидается близким к норме, в отличие от нескольких прошлых зим, когда снега было мало.