Ректором РУС избран Айгар Петерсонс

За него отдано 85 голосов, а за второго претендента, председателя Совета по высшему образованию Яниса Ветру - 33 голоса.

Как сообщили агентству ЛЕТА в вузе, Петерсонс 1959 г. рожд. работает в РУС с 1984 года. У него 435 научных публикаций, четыре изобретения, под его руководством защитили свои работы девять докторантов. Петерсонс был руководителем кафедры детской хирургии и является членом правления Детской клинической университетской больницы. Он был также депутатом Сейма и Рижской думы.

Сейчас ректором РУС является Янис Гардовскис, срок полномочий которого истекает в конце года.