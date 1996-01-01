В Латвии нет единой программы изучения латышского языка в школах нацменьшинств

Родители переживают

До конца этого года Министерство образования и науки (МОН) подаст в Кабинет министров поправки к нормативным актам, связанные с планируемым переводом обучения в средней школе на латышский язык. Грядущие изменения широко и эмоционально обсуждаются на разных уровнях. Главные вопросы, особенно волнующие родителей и учителей, - как переход на латышский язык обучения отразится на успеваемости детей и качестве усваиваемых ими знаний и где взять столько педагогов, которые будут безупречно владеть как латышским языком, так и самим предметом. Агентство ЛЕТА выяснило, как в данный момент обстоят дела с изучением латышского языка в школах нацменьшинств и вызрела ли ситуация для того, чтобы через несколько лет воспитанники учебных заведений могли без проблем перейти полностью на обучение на латышском.

«Я записала свою дочь на дополнительные занятия по латышскому языку. На школу последние надежды растаяли, ребенок шесть лет учит язык и не говорит, а дело к старшим классам, надо догонять», - так начала Ольга Л., мама двоих детей, запись в соцсетях, которая вызвала очень эмоциональный и обширный отклик у других родителей.

«Уже несколько лет не могу отделаться от навязчивой мысли: почему нет пособий для изучения латышского? Для детей.

Каждый год иду в школу и прошу учителя по латышскому языку посоветовать какие-то пособия для дополнительных занятий. Мы сами позанимаемся, хотим знать и говорить, дайте! А мне говорят: читайте сказки. Ну давайте и английский начинать учить с народных баллад, чего уж там. Напридумывали англичане упражнений по грамматике, издали книги с адаптированным чтением на разные уровни, учебники логичные написали, где слова и грамматика отрабатываются, запоминаются, понимаются и применяются. Но зачем с них брать пример?», - пишет далее Ольга Л.

Оказалось, что такие переживания очень характерны для родителей, далее развернулось обсуждение проблемы на несколько сотен комментариев. Особо подчеркнем, что все эти родители очень хотят, чтобы дети выучили государственный язык. Но качеством преподавания в школе очень многие недовольны: ругают и программу, и учебники. У кого есть силы и время - занимаются с детьми сами, у кого есть средства - нанимают недешевых репетиторов. Остальные надеются на удачного педагога или личную способность ребенка к языкам.

Программы нет

Начав разбираться в вопросе, агентство ЛЕТА выяснило то, о чем, вероятно, многие родители не догадываются: единой программы изучения латышского языка в школах нацменьшинств в Латвии нет. Впрочем, нет ее ни по одному предмету.

«Программа учебного предмета составляется в соответствии с требованиями стандарта. Согласно 34-й статье закона «Об образовании», разрабатывать или выбирать программу учебного предмета вправе педагог, осуществляющий обучение, в соответствии с программой образования. Учителя выбирают как программы, разработанные Государственным центром содержания образования (ГЦСЗ), так и разработанные авторами учебных пособий, а также разрабатывают программы сами - на практике бывает по-разному», - пояснила специалист по связям с общественностью ГЦСЗ Алисе Берзиня. Так, ГЦСЗ предлагает программы предмета основного образования «Латышский язык и литература» и предмета «Латышский язык» общего среднего образования. Авторами этих программ являются учителя и преподаватели вузов по предмету «латышский язык и литература».

Учителя: через тернии к звездам

Итак, программу выбирают или составляют сами учителя, что само по себе является большой нагрузкой. В целом, сказать, что латвийские учителя работают в сложных условиях - это ничего не сказать.

«Учителей латышского языка в русских школах сейчас не хватает, как и в латышских. Например, по Риге на начало сентября было более сорока открытых вакансий на должность учителя латышского языка, потому что зарплата неконкурентоспособная, а работа довольно тяжелая и ответственная»,

- рассказывает Ирина Авдеева, эксперт по вопросам образования Латвийского профсоюза работников образования и науки (ЛПРОН).

Она отмечает, что тем учителям, которые все же работают, крайне необходима методологическая поддержка: качественные цифровые учебные пособия, пособия для самих учителей, словари терминологии для школьников и учителей по разным школьным предметам - физике, математике и др., курсы для учителей по разным билингвальным предметам и т.д. Да и дети сегодня сильно отличаются от тех, кто посещал школу десять лет назад. Нужна помощь в разработке методов эффективной работы с современными школьниками. По словам Ирины Авдеевой, во время экономического кризиса 2008-2009 годов система методологической поддержки педагогов была разрушена. Некоторым самоуправлениям удалось сохранить эту функцию, в отдельных из них работают очень хорошие методисты, но есть и ряд таких, где уровень поддержки гораздо ниже желаемого.

Многие проблемы универсальны для всех педагогов, не только тех, кто преподает латышский язык. Эксперт ЛПРОН поясняет: «Прошла реформа, которая якобы повысила заработную плату учителям, а на деле ситуация оказалась очень разная, у части учителей зарплата понизилась.

Какая может быть мотивация у педагогов, которые переживают реформу за реформой, но ни одна не ведет к улучшению условий их работы? Не увеличивается ни материальная, ни методическая поддержка.

Также учителя не чувствуют поддержки со стороны министерства и политиков в том, чтобы поднимать престиж профессии. Это очень интересная специальность - ты работаешь с молодежью, идешь в ногу со временем, знаешь, что интересует детей, - но в ней есть трудности, которые на сегодняшний день столь велики, что молодые люди не идут на эту работу. Нет предпосылок к плавной смене поколений учителей, отсюда риск еще больше потерять качество образования».

Леонтине Копейка, учитель латышского языка и литературы 40-й Рижской средней школы, методист, автор учебных пособий, эксперт по проверке централизованных школьных экзаменов, согласна с доводами про кадровый дефицит и низкие зарплаты. Среди других факторов, от которых зависят результаты труда учителя, она назвала: поддержку со стороны самоуправления, в том числе материальную - премиями за лучшую работу; позицию руководства конкретной школы; мотивацию самих школьников и обстановку в семье; понимание или недопонимание между учителями и родителями.

Мама школьницы Ольга Л. тоже не идеализирует условия работы педагогов: «Время пошло, вот тебе 40 минут, вот тебе 30 человек - кто-то из неблагополучных семей, кто-то с гонором, кто-то с заболеваниями - учи! Ни инструментов для этого не дают, ни денег. Голыми руками ты ничему не научишь 30 человек одновременно, а классы сейчас укрупняют вместо того, чтобы уменьшать. Не говоря уже о том, что в школах должны присутствовать психоневрологи, логопеды и другие специалисты, чтобы учитель мог снять с себя функции аниматора, психолога, экскурсовода и священника и мог работать просто по своей специальности».

Правда, что касается освоения латышского языка, по словам Алисе Берзини, существенную поддержку участникам процесса оказывает Агентство латышского языка. Одна из целей работы агентства, закрепленная в соответствующих правилах Кабинета министров - осуществлять поддержку изучения латышского языка в Латвии и за ее пределами. Главный методист отдела образования Агентства латышского языка Винета Вайваде пояснила подробнее: «Мы оказываем поддержку учителям латышского языка, особенно на начальных этапах. Проводим курсы - сейчас доступно около 15 разных программ обучения, включая «Латышский язык в многоязычной среде»; даем консультации; ведем портал http://maciunmacies.valoda.lv/, где опубликовано множество учебных и методических материалов. Наверное, мы не слишком успешно популяризуем эти материалы, так как на семинарах иногда выясняется, что некоторые педагоги даже не подозревают о существовании данного сайта». Г-жа Вайваде отметила, что агентство работает со школами нацменьшинств с 1996 года, и его главной целью всегда была поддержка и учителей, и учеников.

За учебники никто не отвечает

Критике подвергаются и учебные пособия, по которым дети из семей нацменьшинств должны осваивать государственный язык.

«В учебнике для первого класса встречаются такие слова, что их взрослые латыши не знают! Родители ищут в словарях, звонят коллегам-латышам, а выяснить значение не удается. По русскому языку в первом классе дети пишут прописи, а по латышскому открывают учебник «Nac mums lidzi!», и там на первых страницах задание: прочитай предложение и впиши слово. Я своему ребенку сама покупала прописи и книгу для обучения чтению на латышском, и мы на первых школьных каникулах с ними работали, когда я поняла, что никто не собирается нас учить читать и писать по-латышски. А на учебнике, я перепроверила, написано «Латышский для нацменьшинств«. Еще интересно, что

дети учат в школе книжный, литературный латышский язык, а на детской площадке не могут пообщаться с латышскими детьми, потому что разговорного запаса никто им не дает, не рассказывает, как например по-латышски называются кубики»,

- сетует Ольга Л.

Ирина Авдеева не отрицает: «Большинство учителей латышского, с которыми я общалась, признали, что качество учебных пособий однозначно могло бы быть лучше».

Педагог-практик Леонтине Копейка подчеркивает, что вопрос разработки и выбора учебников, как и программы обучения, в большой степени оставлен на усмотрение и ответственность педагогов. «Сейчас в Латвии не осталось ни одного учреждения, которое бы за это отвечало. Раньше были целые институты, которые работали над содержанием, а сейчас пособия - это наработки самих педагогов. Государство выдвинуло только стандарт», - говорит она.

У представительницы Агентства латышского языка Винеты Вайваде свой взгляд на вопрос: «Мы разработали уже два поколения комплектов учебников для изучения латышского языка в 1-х-9-х классах в школах нацменьшинств. Первый вышел в 1996-1997 годах, а второй - пару лет назад.

Трудно комментировать недовольство родителей, т.к. не было больших репрезентативных исследований на тему качества учебных пособий в Латвии.

Наши опросы и общение на семинарах показывают, что много чем учителя довольны, хотя указывают и на отдельные недостатки. Среди достоинств наших учебников хочу назвать единый подход - коммуникативный и функциональный; в учебниках много текстов и ситуаций общения. Но разумеется учебники всегда можно улучшить, и сейчас, когда готовится реформа содержания образования, понятно, что их нужно будет снова совершенствовать».

Английский нам не пример

У многих родителей вызывает недоумение факт, что другой неродной язык - английский - их дети в школе выучивают гораздо проще и быстрее, чем латышский. Хотя государственный язык в повседневной жизни слышат гораздо чаще.

Представительница ГЦСЗ Алисе Берзиня возражает, что, так как выбор методов обучения и методических приемов в изучении латышского языка находится в профессиональной компетенции каждого педагога, то сравнивать эффективность методик, которые выбирают учителя латышского и английского языка, сложно.

Леонтине Копейка, в свою очередь, комментирует: «Да, с латышским языком еще работы непочатый край, потому что разработка, к примеру, аудио- и видеопособий, которые давно существуют для английского, требует огромных денег. Но сравнивать изучение английского и латышского языка некорректно по той причине, что английский язык является общемировым языком общения, и конечно те пособия, которые во всем мире разработаны для его изучения, несоизмеримо выше по качеству, чем пособия для изучения любого другого языка - так всегда было, есть и будет».

Проблемы не только с латышским

Родителям, которые констатируют проблемы с обучением латышскому языку в школе, Ирина Авдеева хочет напомнить: есть целая цепочка ответственных лиц, с которыми можно обсудить вопрос. Во-первых, это сам учитель ребенка, во-вторых, директор школы, в-третьих, Управление образования при местном самоуправлении и, наконец, Государственная служба качества образования (ГСКО). Г-жа Авдеева подчеркивает, что в основе - позитивная коммуникация между родителем и преподавателем, поиски общего решения, предъявление одинаковых требований к ребенку. И только если этого не удается добиться, стоит обращаться в вышестоящие инстанции.

«Мы общаемся с МОН и считаем, что они осознают наличие проблем в сфере изучения латышского языка. Но я думаю, что в латвийском образовании сейчас столько проблем, что министерство просто не в силах решить их все», - заключает представительница ЛПРОН.

Вопрос будут изучать

Обратимся к цифрам. Судя по отчету о централизованном экзамене по латышскому языку, который сдавали в этом году ученики 9-х классов в школах нацменьшинств (опубликован на сайте ГЦСЗ), львиная доля школьников показала весьма хорошие результаты: от 50% до 90% от максимального балла.

Смотрим результаты централизованных экзаменов по разным предметам за 2015-2017 гг., обобщенные ГЦСЗ, и видим, что девятиклассники сдают латышский в последние три года в среднем на 63,5%, а двенадцатиклассники - на 50,3% (правда, не выделены результаты по школам нацменьшинств) .Для сравнения, за тот же период латвийские школьники сдавали английский язык в среднем на 58,3%; немецкий - на 63,4%; русский - на 69,1%; французский - на 71,7%.

К концу текущего учебного года данных должно стать больше. «Мы сейчас организуем исследование качества освоения латышского языка в 9-х и 12-х классах в школах нацменьшинств, в рамках которого будет проведено анкетирование и интервью с родителями, учителями и учениками. Первые результаты будут известны весной. Нас тоже интересует, каково качество обучения на самом деле. От результатов исследования мы сможем уже отталкиваться в дальнейшей работе. А от фразы «многие родители недовольны» - не можем», - говорит эксперт Агентства латышского языка Винета Вайваде.