85% жителей Латвии не считают нужным проверяться на ВИЧ

85% жителей Латвии не распространяют на себя лично риск ВИЧ-инфицирования и не считают необходимым пройти экспресс-тест на ВИЧ, сообщила агентству ЛЕТА руководитель информационной кампании «ВИЧ не разбирает - это касается также тебя!» Антра Алтмане.

Как показали результаты теста, в целом знания жителей Латвии о том, как защититься от ВИЧ, каковы пути инфицирования ВИЧ, и по другим связанным с ВИЧ вопросам сравнительно хорошие, однако 85% опрошенных не распространяют риск заболевания лично на себя.

Точно такие же результаты были получены в ходе опроса, проведенного два года назад.

45% респондентов ошибочно считают, что от ВИЧ можно вылечиться. Примерно треть опрошенных считает, что у ВИЧ-инфицированной беременной непременно родится инфицированный ребенок.

Почти 80% опрошенных знают, что между ВИЧ и СПИД есть разница.