Раймонд Паулс награжден грузинским Орденом чести

Сегодня композитору Раймонду Паулсу в концертном зале «Спикеру» был вручен грузинский Орден чести, сообщила специалист по общественным отношениям АО «Latvijas koncerti» Ринта Бружевича.

Распоряжение президента Грузии Георгия Маргвелашвили о присвоении ордена маэстро получил в июне. Орден ему вручал советник президента Грузии, секретарь по иностранным делам Тенгиз Пхаладзе.

Орден присвоен Паулсу с целью углубления культурных связей Грузии и Латвии, а также за особый вклад и заслуги в развитие музыкального искусства, за многолетнюю и плодотворную творческую деятельность.

Паулс исполнил на мероприятии музыку Гии Канчели.