Уже во вторник в Латвии резко потеплеет

Во вторник Латвию пересечет теплый атмосферный фронт, в связи с чем температура воздуха во второй половине дня поднимется до +4..+8 градусов, а в дальнейшие дни станет лишь немного прохладнее. Будет дуть порывистый ветер, временами возможны дождь и снег, сообщает агентство ЛЕТА.

Во вторник возможен кратковременный дождь, но в Курземе и на западе Видземе осадки будут обильнее. Юго-восточный ветер постепенно сменится на южный, юго-западный. Самые сильные порывы ожидаются в ночь на среду, когда на большей части территории страны ветер будет дуть со скоростью 18-24 метра в секунду. В среду в течение дня порывы до 14-19 метров в секунду ожидаются лишь на побережье.

В среду выглянет солнце, местами ожидаются кратковременные осадки, а температура воздуха не превысит отметку в 0..+4 градуса, на западном побережье Курземе - +6 градусов.

Ожидается, что в четверг по всей стране вновь усилится южный ветер, а с запада придут осадки. На выходных ветер может стихнуть, сократится и число осадков, понизится температура воздуха, однако холоднее -5 градусов не будет.

В ближайшие дни снова начнет расти уровень воды в отдельных реках, особенно в Курземе. Наибольший риск наводнений сохранится в курземских регионах, особенно под Вентспилсом.