На Домской площади отмечают годовщину январских баррикад 1991 года

Около 100 человек собрались сегодня на Домской площади в Риге, чтобы отметить годовщину январских баррикад 1991 года.

В зажжении костра в память о баррикадах участвовали также президент Латвии Раймонд Вейонис, председатель Сейма Инара Мурниеце, министр обороны Раймонд Бергманис, другие действующие и бывшие государственные должностные лица.

Памятные мероприятия продолжились торжественной церемонией у памятника Свободы, где оркестр штаба Национальных вооруженных сил исполнил государственный гимн Латвии. Затем Вейонис, Мурниеце, министр иностранных дел Эдгар Ринкевич, другие государственные должностные лица возложили к памятнику цветы.

В память о баррикадах 1991 года сегодня в Риге проведен целый ряд мероприятий.

В 13 часов у Сейма был зажжен памятный костер, а в 16 часов в Домском соборе начался бесплатный концерт «Свет для будущего» с участием объединенного симфонического оркестра музыкальных школ Риги, хора «Сола» и органиста Айгара Рейниса.

«Январские баррикады 1991 года - один из важнейших дорожных знаков нашей государственной независимости. Они яснее всего подтвердили волю народа к тому, чтобы положить конец советской оккупации и восстановить свое государство», - сказала Мурниеце, обращаясь к приглашенным на торжественное мероприятие в Сейме журналистам, освещавшим исторические события тех тревожных дней 1991 года в Латвии.

«С точки зрения истории Латвии баррикады были одним из поворотных пунктов для нашего общества, ибо свидетельствовали о храбрости, отваге и сплоченности людей. Во время баррикад мы стали решительными, пропал страх. А если пропадает страх, уже ничто не стоит на пути к достижению цели», - подчеркнула Мурниеце.

Торжественное мероприятие для борцов за независимость Латвии, работавших в то время на телевидении, радио и в газетах, проводимое в парламенте каждый год в январе, стало традиционным со времени Сейма 8-го созыва.