Изъятые у преступной группировки 2 млн евро пополнят госбюджет

Деятельность группировки, которая организовывала нелегальный оборот горючего в Латвии и других странах ЕС, была пресечена в конце 2014 года. В ходе расследования было арестовано 2 млн евро. Лица, у которых были изъяты эти деньги, оспорили решение суда, но 19 января этого года судебная коллегия уголовных дел Рижского окружного суда оставила в силе решение и признала средства незаконно нажитыми.

Группировка организовывала ввоз акцизных товаров на склады в Латвии, а далее с целью уклонения от налогов реализовалась сложная сумма сделок, в которой участвовали склады акцизных товаров в других странах ЕС.