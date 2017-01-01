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Латвия вошла в топ-25 стран у российских туристов по итогам 2017 года

Русский TVNET
Илюстративное фото | Фото: REUTERS/Scanpix

Аналитическое агентство ТурСтат составило рейтинг стран выездного туризма из России по итогам 2017 года. По данным ТурСтат, число выездных поездок из России в Латвию выросло на 12% до 379 тысяч в 2017 году по сравнению с годом ранее, а общее число выездных туристских поездок из России выросло на 25% в прошлом году до 40 миллионов.

Латвия заняла 25 место по числу зарубежных турпоездок из России в прошлом году, опередив Израиль (359 тысяч).

Турция стала самой популярной страной у российских туристов с 4,5 млн поездок в прошлом году.

В первую десятку зарубежных стран, популярных у россиян в 2017 году, вошли Турция, Абхазия (4,3 млн), Финляндия (3,3 млн), Казахстан (3 млн), Украина (2,3 млн), Китай (2 млн), Эстония (1,7 млн), Польша (1,2 млн), Германия (1,2 млн) и Таиланд (1,1 млн.).

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