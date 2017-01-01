Латвия вошла в топ-25 стран у российских туристов по итогам 2017 года

Аналитическое агентство ТурСтат составило рейтинг стран выездного туризма из России по итогам 2017 года. По данным ТурСтат, число выездных поездок из России в Латвию выросло на 12% до 379 тысяч в 2017 году по сравнению с годом ранее, а общее число выездных туристских поездок из России выросло на 25% в прошлом году до 40 миллионов.