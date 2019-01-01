Президент провозгласил поправки о переводе школ на латышский язык

Президент Латвии Раймонд Вейонис провозгласил поправки к закону об образовании и к закону о всеобщем образовании, предусматривающие постепенный полный перевод школьного обучения на латышский язык, свидетельствует публикация в официальном издании «Латвияс вестнесис» за 2 апреля.

Как сообщила агентству ЛETA исполняющая обязанности советника президента по связям с прессой Кристине Клявениеце, Вейонис считает, что обучение на латышском языке в средней школе обеспечит равные возможности всем учащимся получить качественное образование, чтобы учиться и работать в Латвии. «Это сделает общество более сплоченным, а государство - более сильным», - уверен президент.

Вейонис отмечает, что дети и в дальнейшем будут иметь возможность осваивать учебные предметы, связанные с идентичностью и культурой нацменьшинств, сохранять свои корни и многосторонне развивать личность, а также осваивать значительную часть предметов в основной и начальной школе на родном языке.

Обязанность каждого государства - защищать своих соотечественников, поэтому комментировать заявление МИД России о том, что принятые Сеймом поправки к закону об образовании, предусматривающие перевод всех школ на государственный язык обучения к 2021/2022 учебному году, еще больше осложнят двусторонние отношений между Латвией и Россией, может комментировать только сама Россия, указал президент.

Как сообщалось, 22 марта Сейм в окончательном чтении принял поправки к закону об образовании и к закону о всеобщем образовании, предусматривающие начать с 2019/2020 учебного года постепенный переход к обучению на латышском языке на этапе средней школы в школах нацменьшинств.

Разработанные Министерством образования и науки поправки предусматривают проведение реформы в учебных заведениях нацменьшинств в 2021/2022 учебном году. Согласно поправкам, дошкольное обучение является билингвальным, в начальной школе (1-6-е классы) осуществляется по трем моделям билингвального обучения, на завершающем этапе основного образования (7-9-е классы) 80% учебного процесса обеспечивается на госязыке, в средней школе (10-12-е классы) - только на латышском языке.

Переход к этому будет обеспечен постепенно. В 2019/2020 учебном году 80% обучения на госязыке в основной школе необходимо будет обеспечить только в 7-х классах, в 2020/2021 учебном году - в 7-х и 8-х классах, а в 2021/2022 учебном году - уже на всем заключительном этапе основной школы.

В средней школе в 2020/2021 учебном году полностью на госязыке будут учиться учащиеся 10-11-х классов, через год - всех классов.

Планируется, что правилами Кабинета министров о стандарте государственного основного образования на этапе с 1-го по 6-й класс будут установлены три образца реализации программ образования нацменьшинств, предлагающие в соответствии с законом три разных модели пропорции использования госязыка и языка нацменьшинств. Предполагается, что учебное заведение сможет выбрать одну из них.

Полный перевод на обучение на латышском языке завершится 1 сентября 2021 года.

Депутаты парламентской фракции «Согласия» ранее обратились к президенту Вейонису с просьбой не провозглашать принятые поправки о постепенном переходе к обучению на латышском языке на этапе средней школы.