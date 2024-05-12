В Латвии произошло небольшое землетрясение. Ожидаются ли еще, и какими они будут?

30 апреля 2024 года в 11:40 жители окрестностей Лиепаи почувствовали вибрации землетрясения. Согласно данным наблюдательной станции Слитере - в Латвии произошло сейсмическое событие. О частоте землетрясений в регионе, их силе и способе замеров TVNET+ поинтересовался у Латвийского центра среды, геологии и метеорологии.
Сейсмологическая активность, которая наблюдается в Латвии обычно имеет небольшой масштаб и связаны с деятельностью человека, например, с военными учениями. Данные сейсмологического мониторинга собираются непрерывно, а обработка и интерпретация данных осуществляется вручную.
Исследователь Латвийского центра среды, геологии и метеорологии Виестурс Зандерсонс ответил TVNET+ на дополнительные вопросы о землетрясениях в Латвии.