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В Латвии произошло небольшое землетрясение. Ожидаются ли еще, и какими они будут?

rus.tvnet.lv Раиса Смирнова
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Фото: Jānis Škapars/TVNET GRUPA

30 апреля 2024 года в 11:40 жители окрестностей Лиепаи почувствовали вибрации землетрясения. Согласно данным наблюдательной станции Слитере - в Латвии произошло сейсмическое событие. О частоте землетрясений в регионе, их силе и способе замеров TVNET+ поинтересовался у Латвийского центра среды, геологии и метеорологии.

Сейсмологическая активность, которая наблюдается в Латвии обычно имеет небольшой масштаб и связаны с деятельностью человека, например, с военными учениями. Данные сейсмологического мониторинга собираются непрерывно, а обработка и интерпретация данных осуществляется вручную.

Исследователь Латвийского центра среды, геологии и метеорологии Виестурс Зандерсонс ответил TVNET+ на дополнительные вопросы о землетрясениях в Латвии.

В Латвии регулярно наблюдается небольшая сейсмическая активность...

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