В субботу в Латвии значительно усилится ветер

В субботу утром и днем в Латвии существенно усилится западный, северо-западный ветер, в основном в восточных районах возможны небольшие нанесенные им разрушения, предупреждают синоптики.

Скорость ветра в порывах в центральной и восточной части Латвии будет достигать 17-23 м/сек., самый сильный ветер ожидается на востоке Видземе и в Латгале. В Курземе ветер будет не сильнее, чем обычно.

В субботу утром облачность усилится, в течение дня уменьшится, будет солнечно. Существенных осадков не ожидается.

Ночью при слабом до умеренного юго-западном ветре температура воздуха понизится до +6..+11 градусов. Днем воздух прогреется до +10..+15 градусов, на морском побережье местами будет не больше +8 градусов.

В Риге в субботу ожидается небольшая облачность, ночью - умеренный юго-западный ветер, температура воздуха опустится до +10..+11 градусов. Днем скорость северо-западного ветра в порывах усилится до 18 м/сек., у моря будет немного холоднее, чем ночью, в других местах воздух прогреется до +12..+13 градусов.