Латвия озабочена: продукты в Западной Европе вкуснее, чище! Одежда тоже лучшего качества

«Мы уже много лет озабочены в Латвии тем, что товары в Западной Европе более качественные, чем в Восточной. Вкуснее, чище моют, одежда тоже лучшего качества - разница существенна», - заявила на прошлой неделе на специально посвященной этой теме конференции в Европарламенте ее организатор Инесе Вайдере. Она считает, что нужны специальные законы, чтобы покончить с этой дискриминацией. В мае начнется разработка методологии для тестирования странами продуктов питания.