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Латвия озабочена: продукты в Западной Европе вкуснее, чище! Одежда тоже лучшего качества

LETA
Иллюстративное фото | Фото: REUTERS/Scanpix

ЕС все более активно борется против двойных стандартов на продукты питания.

«Мы уже много лет озабочены в Латвии тем, что товары в Западной Европе более качественные, чем в Восточной. Вкуснее, чище моют, одежда тоже лучшего качества - разница существенна», - заявила на прошлой неделе на специально посвященной этой теме конференции в Европарламенте ее организатор Инесе Вайдере. Она считает, что нужны специальные законы, чтобы покончить с этой дискриминацией. В мае начнется разработка методологии для тестирования странами продуктов питания.

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