Вейонис провозгласил поправки, запрещающие офшорам участвовать в публичных закупках

Сейм 1 февраля принял поправки, запрещающие участие в публичных закупках предприятиям, зарегистрированным на территориях с низкими налогами, и претендентам из Латвии, в значительной мере принадлежащих таким предприятиям.

В своем письме спикеру Сейма Инаре Мурниеце Вейонис указал на значительные недочеты нормы об исключении претендентов из публичных закупок, что может привести к расходам и убыткам для государственного бюджета из-за возможного нарушения правовых норм ЕС. Вейонис обратил внимание на спорные условия, которые ставят зарегистрированные в Латвии предприятия в худшее положение по сравнению с иностранными предприятиями, чьи владельцы зарегистрированы в безналоговых странах или на территориях.

Парламент пересмотрел поправки и 26 апреля принял их в окончательном чтении. Новая редакция предусматривает исключение из публичных закупок зарегистрированных в офшорах юридических лиц и объединений лиц. Офшором является территория с низкими налогами или без налогов в понимании закона о налоге на прибыль предприятий, за исключением стран ЕС и их территорий, стран Всемирной торговой организации и стран, с которыми ЕС или Латвия имеют договоры об открытии рынка в сфере публичных закупок.

Бюро по надзору за закупками будет размещать на своем сайте список стран с низкими налогами, которые офшорами не считаются.