У Памятника Освободителям открыт двухдневный марафон, посвященный Дню Победы

Вечером 8 мая у Памятника Освободителям в Парке Победы началось празднование Дня Победы, сообщило общество 9.maijs.lv. Концерты начались 8-го мая, когда разгром нацизма и конец Второй мировой войны официально отмечается в большинстве стран Европы, в том числе в Латвии.

В рамках концерта выступил оркестр «Садко», выпускники эстрадного факультета ГИТИСа, мастерской заслуженного деятеля искусств России М.Б. Борисова, а также бард Виктор Козлитин.

В первый день концерт прошел с 18:00 до в 20:15.

По наблюдениям агентства LETA на концерт собралось несколько сотен зрителей. Многие сидели на лавочках у сцены, кто-то слушал выступления стоя.

На территории парка действовали киоски, в которых можно было приобрести напитки, закуски, шашлык. Пришедшие зрители вели себя спокойно, за редким исключением гости мероприятия употребляли алкоголь. Территория была ограждена и контролировалась полицией и нанятой охраной.

Незадолго до конца концерта общество 9.maijs.lv раздало посетителям красные шары с надписью 9.maijs.lv.

Праздничные гулянья и выступления продолжатся завтра, 9 мая.