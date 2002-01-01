Метеорологическое лето местами в Латвии началось уже 7 мая

По предварительным данным, метеорологическое лето в некоторых городах Латвии началось уже 7 мая, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии. Метеорологическим летом считается период со среднесуточной температурой воздуха +15 градусов и выше.

Как правило, в Латвии в целом метеорологическое лето длится с 19 июня по 27 августа. Позже всего оно начинается на северном побережье Курземе, а раньше всего заканчивается на Алуксненской и Видземской возвышенностях.

Длительность метеорологического лета в Латвии очень разная, например, в 1976 и 1978 году оно длилось всего 16-18 дней, а в 2002 году 107 дней - с 27 мая по 10 сентября.

Ранее самым ранним началом метеорологического лета в Латвии было 16 мая 2013 года.