Некоторые партии считают, что на оборону нужно выделить больше 2% от ВВП

На внешнеполитических предвыборных дебатах в Юрмале отдельные политики заявили о планах выделить на оборону больше, чем предусмотренные сейчас 2% от внутреннего валового продукта (ВВП).

Депутат Латвийского объединения регионов (ЛОР) Эдвард Смилтенс сказал, что это является козырем стран Балтии, который можно «выложить на стол» в международных переговорах, аналогичных недавней встрече с президентом США Дональдом Трампом. Он считает, что Латвия не должна отступать от этого обязательства и скорее планировать увеличение.

Депутат Александр Кирштейнс (ВЛ-ТБ/ДННЛ) сказал, что национальное объединение планирует предложить увеличение средств на оборону на 0,1 процентного пункта в год до 2,5 от ВВП.

Представитель «Согласия» Игорь Пименов, как и некоторые другие коллеги, говорил о том, что после выборов ничего сильно не изменится, но нужно искать решение напряженных отношений между ЕС и Россией.