Если вы собираетесь в Юрмалу на машине - разворачивайтесь и выбирайте другие места

Пользователи соцсетей предупреждают о километровых пробках, которые ожидают сегодня каждого, кто решил отправиться на юрмальское побережье на машине. В 11.30 утра были заняты все парковки в городе-куроте, а пробка из Риги начиналась от Ледового холла на Юрмальском шоссе.

После сообщений синоптиков об аномальной для весеннего мая жаре, многие решили искать спасения на море. Несколько сотен машин с отдыхающими одновременно направились в сторону Юрмалы и оказались в пробке.

Те водители, которые узнали о заторе через мобильное приложение, выбрали объездные пути, а как они решили вопрос у моря с парковкой - неизвестно.

Как пробку объехать без пробок? Смотрите подсказку:

Напомним, что причиной пробок может быть не только желание позагорать, но и «Вселатвийский фестиваль мороженого» который пройдет сегодня в рамках Юрмальского Kурортного праздника. На этом мероприятии под отличную музыку можно будет попробовать почти 100 различных видов мороженого из разных уголков Латвии. Фестиваль мороженого пройдет на пляже в Дзинтари, напротив выхода улицы Турайдас к морю. Вход на мероприятие бесплатный.

В Саулкрасты, как сообщают очевидцы, тоже большие пробки. Сегодня в Адажи проходит праздник Гауи, возможно, что многие машины в это городе и остановятся. Пробки образуются уже в Берги (перед поднятием на мост) и в Балтэзерсе.