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Работа мечты? Какую новую профессию выбрали бы 42% жителей Латвии

LETA
Иллюстративное фото | Фото: PantherMedia/ScanPix

Менее половины, или 42% опрошенных жителей Латвии готовы сменить свою профессию на новую в отрасли ИТ, свидетельствует опрос, проведенный центром цифровых услуг «Tele2 Shared Service Center» (Tele2 SSC).

Наибольшую готовность переквалифицироваться выразили люди в возрасте от 25 до 35 лет.

79% респондентов считают, что людям, которые не могут найти работу в своей профессии или отрасли, нужно сменить профессию. Чаще других так думают люди в возрасте после 45 лет.

58% опрошенных считают, что и через десять лет у них будет работа по нынешней профессии - 28% ответили «определенно да», а 30% - «скорее да».

Больше всего уверены в возможности работать по профессии люди в возрасте от 35 до 44 лет с ежемесячным доходом более 900 евро, из которых 11% работают в госуправлении, 9% - в отрасли ИКТ, 8% - в образовании и науке, 8% - в торговле.

В опросе приняли участие 702 человека.

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