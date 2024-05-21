Видео Водитель мчался по Елгавскому шоссе и стал причиной серьезной аварии

В результате аварии в Audi сработала подушка безопасности и полностью отказал двигатель.

"Это был мой друг. Сейчас его везут в больницу. Серьезных травм он не получил. Я толком не знаю, как это произошло. Он еще не объяснил", - говорит Андрей, друг водителя.

Андрей утверждает, что его друг уехал в Литву. Мчавшись по Елгавскому шоссе, мужчина, скорее всего, потерял бдительность и врезался в прицеп другого автомобиля, который в это время совершал левый поворот в сторону Вирцавы.

В момент столкновения крепления прицепа не выдержали, и прицеп автомобиля врезался во встречный BMW, за рулем которого находилась молодая женщина. Ее доставили в больницу.

Супруг пострадавшей женщины рассказал программе, что в целом этот участок дороги небезопасен в условиях интенсивного движения. Скорости высокие.

На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов и подтвердили, что причиной стала невнимательность водителя Audi.

"Произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех транспортных средств: двух автомобилей марки Audi и одного автомобиля марки BMW. Мужчина управлял автомобилем марки Audi, сцепленным с прицепом и совершил маневр поворота, а другой автомобиль марки Audi врезался в прицеп, который от удара вылетел на встречную полосу, повредив автомобиль BMW", - сообщили в полиции

Видео: Сюжет программы Degpunktā

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