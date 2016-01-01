Саркандаугавский канал загрязнен; санация обойдется в 14 - 45 млн евро

В социальной сети Twitter распространяется видно, на котором виден канал Сарканаугавы во всей своей «красе»: он загрязнен, полон нефтепродуктов и других отложений. Рижская дума проинформирована о проблеме уже долгое время. Санация канала обойдется в 14-45 миллионов евро, но пока неизвестно, когда загрязненную территорию смогут привести в порядок.

В Государственной службе окружающей среды (VVD) TVNET пояснили, что территория находится в собственности Рижской думы. Служба получила информацию от жилищного департамента Рижской думы, которая свидетельствует, что в 2016 году самоуправление провело исследование исторически загрязненных мест канала и разработку концепции санации.

В 2017 года VVD поручила самоуправлению провести санацию.

«Дальнейшей продвижение проекта сейчас зависит от того, как у самоуправления получится привлечь необходимые для реализации финансовые средства. Они оцениваются минимум в 14 миллионов евро», - указала представитель VVD Марута Буклевича.

В свою очередь начальница управления окружающей среды жилищного департамента Рижской думы Эвия Пиньке указала, что в 2016 году по заказу департамента была разработана программа по санации Саркандаугавского канала, в рамках которой было проведено исследование (оценка загрязнения грунта, грунтовых вод и поверхностных вод), установлены объем необходимых работ и примерные затраты, которые от варианта санации варьируются от 14 до 45 млн евро без НДС.

«Сейчас для реализации этого проекта у департамента нет соответствующих человеческих ресурсов и финансовых мощностей. Специалисты департамента участвовали в собраниях департамента городского развития Рижской думы, где оценивались различные варианты, которые было бы неплохо направить на получение финансирования фондов ЕС», - отметила Пиньке.

Специалисты департамента называют реализацию проекта по санации Саркандаугавского канала одной из приоритетных.

Жилищный департамент договорился с департаментом городского развития, что эти работы будут включены в инвестиционный план, однако точное время их реализации прогнозировать пока что невозможно.