Проект реэмиграции уже помог вернуться в Латвию 20 семьям

За три месяца, прошедших со времени создания Министерством охраны среды и регионального развития (МОСРР) региональной сети координаторов реэмиграции, в Латвию вернулись 20 семей, сообщил агентству ЛЕТА представитель МОСРР Каспар Руклис.

За это время к координаторам с запросом информации обратились 964 человека, 439 человек проявили интерес к конкретным связанным с возвращением в Латвию вопросам. Наибольший интерес проявлен к возвращению в Латгале.

20 вернувшихся в Латвию семей (45 человек) воспользовались консультациями координаторов реэмиграции, еще 31 семья (88 человек) после консультаций с координаторами сообщила, что планирует при благоприятных условиях вернуться в Латвию.

Как отметила латгальский региональный координатор реэмиграции Астрида Лещинска, все вернувшиеся семьи связывают свое будущее с Латвией.

Как сообщалось, в марте МОСРР начало пилотный проект поддержки реэмиграции латвийцев, образовав сеть из пяти региональных координаторов, задача которых - способствовать возвращению уехавших за границу в Латвию.

Главная задача региональных координаторов - выяснение нужд потенциальных реэмигрантов и подготовка для них соответствующих предложений работы и проживания в Латвии.

Через координаторов потенциальные реэмигранты смогут получить информацию об услугах самоуправлений, особенно для семей с детьми, например, о возможностях посещения детсадов и школ, о жилом фонде самоуправления, возможностях трудоустройства и предпринимательской деятельности.

Пилотный проект реэмиграции планируется завершить 31 декабря 2018 года.