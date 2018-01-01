Начиная с этой недели и до конца летнего сезона полетов, 27 октября, краткосрочная стоянка в международном аэропорту «Рига» Р1 первые 10 минут будет бесплатной. Об этом сообщает db.lv

Новый порядок предусматривает, что независимо от того, планируется ли встретить или проводить пассажира, любой водитель транспортного средства на время до 10 минут может бесплатно припарковать машину на стоянке Р1, которая находится напротив пассажирского терминала аэропорта.

Изменения не относятся к части стоянки P1, которая находится в непосредственной близости к терминалу. Чтобы поставить автомобиль там, нужно, как и раньше, платить 1,50 евро за первые 30 минут.

Цель изменений состоит в том, чтобы мотивировать провожающих и встречающих больше использовать стоянку P1, разгрузив подъезд к терминалу вылетов, где в связи с ростом пассажиропотока в часы пик могут образовываться заторы.

В аэропорту три автостоянки - краткосрочная P1 для провожающих и встречающих и долгосрочные P2 и P3, где пассажиры могут оставить машины на время путешествия.

Стоянка в аэропорту "Рига" первые 10 минут будет бесплатной