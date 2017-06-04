Раевскис: «Согласию»/ЧСР не стоит «почивать на лаврах»

Филипп Раевский
 

Филипп Раевский. Фото: Lita Krone / LETA

Получившему наибольшую поддержку со стороны избирателей на выборах в Рижскую думу объединению «Согласие»/«Честь служить Риге» (ЧСР) не стоит «почивать на лаврах», сказал агентству ЛЕТА совладелец агентства по связям с общественностью «Mediju tilts», политолог Филипп Раевскис.

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В целом для «Согласия»/ЧСР в ходе этих выборов многое изменилось, и не в лучшую сторону. Нынешней ведущей в Рижской думе политической силе стоит проанализировать итоги выборов в контексте проделанной и не проделанной работы в течение последних четырех лет. Об этом свидетельствует и попадание в Рижскую думу других партий.

Он также сказал, что пока не может ответить, как, например, «Согласие» могло бы выжить из думы ЧСР, несмотря на то, что число депутатов от ЧСР сократилось с 16 до 11, а число депутатов «Согласия» с 23 до 21.

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«С таким число депутатов ЧСР по-прежнему остается второй крупнейшей фракцией в думе.

Эти количественные изменения не свидетельствуют о том, что «Согласие» выживет ЧСР из думы. Обе партии все же работают и работают вместе», - подчеркнул Раевскис.

Как сообщалось, объединенный список «Согласия»/«Честь служить Риге» (ЧСР) сохранил большинство в столичной думе, хотя и лишился семи мандатов, свидетельствуют новейшие данные Центральной избирательной комиссии.

В Плявниеках жители активно участвуют в выборах

Фото: В Плявниеках жители активно участвуют в выборах0

По итогам подсчета голосов на всех 158 участках в Риге, «Согласие»/ЧСР набрало 50,85% голосов и получит в новой думе 32 мандата. На предыдущих муниципальных выборах, по результатам которых в думу прошли только три партии, «Согласие»/ЧСР набрало 58,54% голосов и получило 39 мандатов.

Также в Рижскую думу избраны кандидаты еще четырех списков - Латвийского объединения регионов (ЛОР) и партии «Для развития Латвии», которые получили 13,66% голосов, Новой консервативной партии (НКП) - 13,41% голосов, нацобъединения «Все для Латвии»-«Тевземей ун Бривибай»/ДННЛ (ВЛ-ТБ/ДННЛ) - 9,24% и «Единства» - 6,26%.

Представители партии "Согласие" ждут результатов голосования

Фото: Представители партии "Согласие" ждут результатов голосования0

С учетом такого распределения голосов ЛОР/«Для развития Латвии» получит в столичной думе девять мандатов, НКП - тоже девять, ВЛ-ТБ/ДННЛ - шесть, «Единство» - четыре.

Остальные партии не преодолели на выборах в столице пятипроцентного барьера.

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